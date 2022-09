Ali Koç'tan Cristiano Ronaldo açıklaması!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklama yaptı. Türkiye'de oyunun sürekli hakem tarafından durdurulduğuna değinen Koç, "Bizler Avrupa'da maçlar seyrediyoruz. Burada çalınan faullerin yarısı çalınmıyor. Oyun sürekli duruyor. Bu işe bir çözüm bulmamız lazım. Crespo'yu resmen maç boyu ezdiler, bir tane kart göstermedi. Dolayısıyla genel hakemlerin oyunun akışını daha hızlandırmaları oyunun süresine katkıda bulunmaları lazım. Topu kaptıran yere düşüp hakeme bağırıyor. Maç özelinde değil genel futbol için söylüyorum. Bu akşam hem tribünde hem sahada özlediğimiz arzuladığımız coşkuyu gördük" diyerek konuşmasını belirtti.Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Adası'na yapılan saldırıların tekrarlanmamasını istediğini aktaran Başkan Koç, Trabzon'da uğradıkları silahlı saldırının da faili meçhul olarak kaldığını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:"Türkiye Futbol Federasyonu'na olan bana göre çok fazla garip saldırının dün de Galatasaray Adası'na yapılan saldırının tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda olayın açıklığa kavuşturulmasını talep ediyorum. İçişleri Bakanlığı ve emniyet birimlerimiz yüksek hızda hareket ettiler. Allah razı olsun onlardan. İşin sebebi nedir, amacı nedir oraya gidilecek. Ancak biz Fenerbahçe olarak her bir ferdimiz 4 Nisan'da Rize maçından sonra Trabzon Havaalanı'na yaptığımız yolculukta uğradığımız saldırının hala faili meçhul bir saldırı olarak duruyor olması Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir durumdur. Biz çok başvuru yaptık. 1 buçuk sene evvel EDS kayıtları için başvuru yaptık. Bir tane evrak dosyaya girdi mi bilmiyorum. Bizim açımızdan kabul edilemez bir durum bu. Caniler emellerine ulaşsaydı Türk futbolu için kara bir gece olacaktı. Dolayısıyla bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."Ali Koç, sosyal medyada sarı-lacivertli takım için oluşturulan olumsuz havaya kendi taraftarlarının kapıldığını belirterek, "4. haftayı bitirdik. Görüyorum ki 4 hafta sonra Fenerbahçe'nin en büyük rakibi kendi camiamız. Geçen hafta oluşturulan hava sanki lig bitmiş şampiyon olamamışız, çok kötü durumlarda ligi bitirmişiz gibi hava estiriliyor. Bunu körükleyenlerin kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz ancak beni ilgilendiren kendi camiamızın bu furyaya kapılıp sosyal medyada özellikle oluşturulan hava bence büyük soru işareti. Futbolcularımız da bakıyorlar bizler çok etkilenmiyoruz ancak camianın negatif hava içinde olmasını bu kadar kolay olabilmesini hayretlerle karşılıyorum" ifadelerini kullandıTrabzonspor'un renklerine bağladığı Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'i Fenerbahçe'nin de istediği yönündeki iddialar hakkında da konuşan Koç, "Yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı şekilde kaleme almışlar. Fırsat transferi buymuş diye. Yok Trabzonspor'un bizimle ilgili yaptığı paylaşımlar. Yok golcü gelmeden gol atar falan. Hocamıza da sorarsanız söyleyecektir. Weghorts da bize önerilmişti. Hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez bize önerildi. Geçen Pazar günü anlaştık. Valencia bize 48 saat süre verdi. 48 saat dolunca hocamızı ikna edemedik. Salı günü de 'Biz devam etmeyeceğiz önünüzü kapamayalım, başka alternatif varsa bakın' dedik. Bu demek değildir ki Maxi Gomez iyi kötü futbolcu. Bizim hocamız 'Bize uymaz' dedi. Belki harika işler yapacak. Allah onun da yolunu açı ketsin. Trabonspor'un Maxi Gomez'i bizim arzumuza rağmen bizim elimizden aldığı konusu, Trabzon'un 8 şampiyonluğu olduğu konusu ne denli gerçekse o da bu kadar gerçektir. Bizim taraftarımızın bunlara inanıp negatif psikolojiye girmelerini çok üzülerek takip ediyorum. Maçlık taraftar olmayı bırakıp el birliğiyle şampiyonluk için mücadele etmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.Fenerbahçe taraftarının transfer konusunda beklentisinin yükseltildiğini söyleyen Koç, "Batshuayi hocamıza verdiğim 3 profilden biriydi. Yok efendim alacaksak 2.5 ay nasıl beklemişiz. 1.5 ay önce Batshuayi'nin fiyatı bu muydu. Hocamız patlayıcı özelliği olan hızlı baskı kurabilen gol atan attırabilen istedi. Nottingham Forest evrak yetiştirememiş de biz öyle oyuncuyu transfer etmişiz. Fenerbahçe taraftarı uyanın artık. Görmüyor musunuz? Yöneticileriniz başkanınız şunu alacağız, bunu alacağız diye bir kelime etmiyor. Başka takım yöneticileri mütemadiyen 'Onu alacağız, bunu alacağız' diyor. Bazıları oluyor bazıları olmuyor. Olmayanları kimse sormuyor, laf etmiyor. Söz konusu bizsek ağzımızdan çıkmayan insanları bize yakıştırıyorlar. Sonra bizi alamadık konumuna getiriyorlar. Sağ olsun belli kesim taraftar bunu yiyor" şeklinde konuştu.Cristiano Ronaldo'nun sarı-lacivertli takıma katılacağı yönünde çıkan haberle ilgili de konuşan Başkan Ali Koç, şu ifadelere yer verdi:"Hiç mi matematik, finans futbol dünyasından bir haber mi bu insanlar. Ronaldo'nun Türkiye'ye gelebileceğine inanmak gerçeklerden çok uzak bir yaklaşım. Devamlı bu oluyor. Taraftarın beklentisi yükseltiliyor. Olmayınca biz de yapamamışız konumuna geliyoruz. Bence doğru transfer yaptık. Batshuayi transferinde son dakika hem Nottingham Forest hem Everton devreye girdiği söylendi. Anlaşma da kulüple yapıldı. İngiltere'de transferin kapanmasına 6 saat falan vardı. Ben bavullarımı İstanbul'a gitmek için yapıyorum' dedi. 'İngiltere Premier lig önceliğin olabilir' dedim. 'Hayır ben Türkiye'ye gidiyorum Fenerbahçe'de oynayacağım' dedi. Menajeri de 'Bana hiçbir teklif yapmayın diğer 2 kulübe gitmeyeceğimizi kulübümüze söyleyeceğim o defteri kapatacağım ondan sonra sizle masaya oturacağım' dedi. Biz alınca bir başka takım evrak yetiştiremedi oluyor. Ben futbolcularıma güveniyorum. Hocamıza da güveniyorum. Tek soru işareti camiamızın ne refleksler göstereceği. Bir maçtan bir maça camiamızın psikolojisinin değişmemesi lazım."Başkan Koç, Fenerbahçe'nin arzuladığı bir oyuncuyu başka takımların kolay kolay o oyuncuyu alamayacağının altını çizerek, "Yanılmıyorsam 3 tane fazlamız var an itibariyle. Tabi giden olacak. Transfer penceresi açık son derece ülke var hala. Bazılarıyla görüşmelerimiz devam etmektedir. Biz 'Alacağız edeceğiz, şununla görüşüyoruz' demeyiz. Aldığımız zaman da söyleriz. Biz bir şeyi kafaya koyduğumuz zaman kolay kolay bir başka kulüp o oyuncuyu bizden alamaz. Bunu da çok fazla örneği var" bilgisini verdi.Hakemlere ve federasyonun yeni yapılanmasına sabır gösterilmesi gerektiğine değinen Koç, "Atamalara baktığımızda algoritmada bir gariplik var. Dünkü maçta da 2 açık penaltının verilmediği dile getiriliyor. Hakemlere de federasyona da sabır göstermemiz lazım. Ama ilk 4 haftada kırmızı bayrak olan konu söz konusu. İnşallah onu aşarız. Fenerbahçe'nin istediği adil yönetim, standart maçın oynama sürelerinin daha uzun olması. Büyük takımlara karşı Anadolu takımları ne kadar fazla oyunda yatıyorlar. Topyekun bu kültüre son vermemiz lazım" diyerek konuşmasını belirtti.Fenerbahçe takım otobüsünün uğradığı saldırı hakkında yaptıkları başvurulara cevap alamadıklarını aktaran Ali Koç, "Ben Fenerbahçe başkanı olarak devletimizin elinde bulunduğu imkan ile böyle bir olayın çözülememesini hayretle karşılıyorum. Niyeti sorguluyorum. Düşünebiliyor musunuz eylemlerinde muvaffak olsalardı dünyada ne konuma gelecekti Türk sporu. Şoför kontrolü kaybetseydi belki de o takım yok olacaktı. O dönem Fenerbahçe hafta sonu maç oynamamak istemişti. Hatırlayın maçlar oynanacak denmişti. Fenerbahçe'nin yaşadığı olayın bana göre üstü örtbas edilmiştir. Benim düşüncem bu. Bu konunun faili meçhul olarak kalması Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Doğrusu olan federasyona yapılan saldırıdaki. Kim Fenerbahçe Başkanı, yöneticisi olursa olsun takip edecek. Yöneticiler Trabzon'a kadar gittiler. İlgili makamlarla görüştüler. EDS kayıtları istediler. Cevap yok. İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Emniyet genel müdürümüze sesleniyorum. Lütfen _#19# aydınlatın. Geç değil aydınlatılması için. EDS kayıtları için başvuru yaptık, tıntın" değerlendirmesini yaptı.UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacakları ilk maç olan Dinamo Kiev müsabakasını değerlendiren Ali Koç, "Zor maç, çarşamba ola hayrola. Kiev'e Ukrayna'ya karşı hiçbir şeyimiz yok. Benim yüksek divan kurulunda mevzu ile ilgili net duruşumu duydunuz. Onlar da sağ olsun ertesi gün açıklama yaptılar. Ben siyasetle sporun karıştırılmasına karşı bir insanım. Hepimiz savaşa karşıyız ancak spor ek olarak kalmalı. En güzel örneği de Güney ve Kuzey Kore'nin beraber buz hokeyi takımı kurup olimpiyatlara katılmasıdır. Spor her an barış içindir. Ne yazık ki Ukrayna'da yaşanan olayların sporla ilişkilendirilmesi iyi olmadı. İnşallah tez zamanda savaş durur, insanların eski özlediği günlere döneriz. Kiev, en uygun şekilde ağırlayacağımız bir takim. Bizim orda gücümüze giden 30 saniyelik olayın bir şekilde dünyaya yansıtılış şekli. Avrupa medyasının bunu işleyiş şekli. Bizim isyanımız o. Yoksa bu sistematik bir şey olsa ikinci golde de olurdu, elendikten sonra da olurdu. Geçen hafta UEFA buradaydı. Bazı kulüp sahipleri ve başkanlarla konuştum. Böyle bir şey olduğunda kulüpler ceza alsın ancak kulüpleri tahrik eden oyuncular da ceza alması lazım. İnşallah hayırlı bir kura çekmişizdir. Bizim en büyük şansımız bay haftamızın iki Avrupa maçının olduğu haftaya gelmesi çok fazla şans. İnşallah şansımızı iyi kullanırız."