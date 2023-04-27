Ali Koç'tan Jorge Jesus kararı: 'Seni Bırakmam!'













ALİ KOÇ, YENİDEN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olan ve geleceği henüz belirsiz olarak görülen Jorge Jesus için kararını verdiği konuşuluyor. Teknik direktör değiştirmek için yönetimden tam yetki alan başkan Ali Koç, Mart ayının sonlarına doğru Jorge Jesus ile yeni bir sözleşme için masaya oturarak bir yıllık anlaşma teklifinde bulundu. Fakat 68 yaşındaki teknik hoca, "Sezon sonunda görüşürüz" diyerek bu teklife yanıt vermedi.Jorge Jesus'un ayrılışı kesinlik kazanmıştı fakat başkan Ali Koç'un tecrübeli hocayı bırakmak istemediği öğrenildi. Tüm olumsuz görüşlere rağmen ligin bitiminde de Portekizli teknik direktörün puan durumu ne olursa olsun takımda kalsın isteniyor. Lig bittiğinde taraflar tekrar oturup durumu değerlendireceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.Ali Koç, bu yılı bir alışma dönemi olarak tanımlıyor Portekizli teknik direktörle devam etmek isteğini her fırsatta dile getiriyor.