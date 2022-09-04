Ali Koç'tan Ronaldo transferi için sert tepki! Hiç mi hesap kitap yapmadınız? Fenerbahçe'de son dakika

Ali Koç’tan Cristiano Ronaldo İçin Açıklama!
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç taraftarlara ve basına yönelik bir son dakika açıklaması yaptı. Koç, yaptığı açıklamada dün oynanan karşılaşmaya değinerek, takımının Avrupa’da oynadığını, burada çalınan faullerin yarısının orada çalınmadığını ve oyunun sürekli durduğunu bununla beraber Crespo’yu resmen ezdiklerini ve bir tane bile futbolcunun kart görmediğini söyledi. Bununla beraber hakemlerin de oyunun akış hızını arttırmalarını söyleyen Ali Koç, Galatasaray ve TFF’ye yapılan saldırıları da kınamayı es geçmedi. "TFF ve Galatasaray'a yapılan saldırıları meczup kişiler tarafından yapılan, tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. Bir an önce açığa çıkmalı. Devletimiz çok kısa sürede suçluları buldu. Ancak bize yapılan saldırı hala faili meçhul. Türkiye'ye yakışmıyor." dedi.
Bize Uymadığı İçin Almadık
Son transferler hakkında konuşan Ali Koç, "Yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar; 'Fırsat transferi buymuş.' Yok Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları... Weghorst da bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Salı günü almayacağımızı söyledik. Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim arzumuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir." dedi.