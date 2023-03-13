Ali Koç'un dönemi sona mı eriyor? Fenerbahçe başkanının kongre kararındaki flaş detay!













"GÜVENİ YENİDEN TESİS EDECEK MECLİS KARARI"

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak 5. yılına girmek üzere olan Ali Koç, geçmişte yaşadığı aksiliklerin ardından taraftarlarından sert tepkiyle karşılaşıyor. Son olarak Sarı Lacivertliler, son 16 UEFA Avrupa Ligi maçında İspanyol Sevilla'ya 2-0 yenilince maçın ardından Koç ile Fenerbahçe taraftarı arasında tartışmalar yaşandı. Koç ailesi tarafından işini bırakıp işine konsantre olması için ikna edilmeye çalışılan Ali Koç, geçtiğimiz gün Olağanüstü Genel Kurul kararı alırken Ali Koç'un görevi bırakacağı yönünde bir takım iddialar ortaya atıldı. Spor yorumcuları ve gazeteciler Ertem Şener ile Emre Bol, Ali Koç'un Sarı Lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili gelen tartışmalar hakkında konuştu.Fenerbahçe'deki ilk dört yılında dört farklı takımın Süper Lig'i kazandığını gören Ali Koç, bu yıl lider durumda olan Galatasaray'ın dokuz puan gerisinde geride kaldı. Artan tepkiler üzerine güvenoyu yenilemek isteyen Koç, son çare olağanüstü genel kurul toplantısına çağırarak buldu. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yakın kaynakların tanıdığı ve yapmış olduğu çıkışlarla tanınan Emre Bol, sözde futbol kanalında konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Başkan Ali Koç'un güven tazeleyeceğini söyledi. Beyaz Futbol moderatörlerinden Ertem Şener, "Başkan Ali Koç'un yeniden güven kazanacağını duyduk" dedi.