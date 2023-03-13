Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak 5. yılına girmek üzere olan Ali Koç, geçmişte yaşadığı aksiliklerin ardından taraftarlarından sert tepkiyle karşılaşıyor. Son olarak Sarı Lacivertliler, son 16 UEFA Avrupa Ligi maçında İspanyol Sevilla'ya 2-0 yenilince maçın ardından Koç ile Fenerbahçe taraftarı arasında tartışmalar yaşandı. Koç ailesi tarafından işini bırakıp işine konsantre olması için ikna edilmeye çalışılan Ali Koç, geçtiğimiz gün Olağanüstü Genel Kurul kararı alırken Ali Koç'un görevi bırakacağı yönünde bir takım iddialar ortaya atıldı. Spor yorumcuları ve gazeteciler Ertem Şener ile Emre Bol, Ali Koç'un Sarı Lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili gelen tartışmalar hakkında konuştu.
SPOR
13 Mart 2023 - 00:24
Ali Koç'un dönemi sona mı eriyor? Fenerbahçe başkanının kongre kararındaki flaş detay!
Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, Sevilla'ya mağlup olmasının ardından geçtiğimiz günlerde İspanya'da taraftarlar arasında yaladığı tartışmanın ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı. Spor yorumcuları Emre Bol ile Ertem Şener, Ali Koç'un kulübün başkanlığından istifa edeceği yönündeki iddialara yanıt verdi.
SPOR
13 Mart 2023 - 00:24