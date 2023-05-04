SPOR
04 Mayıs 2023 - 00:01

Ali Palabıyık sezon bitene kadar sahalarda yer almayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan bir açıklamada Spor Toto 1. Lig 35. hafta maçlarında Altınordu ile Beyçimento Bandırmaspor arasında oynanan karşılaşmada hakemlik yapan Ali Palabıyık'a sezonun bitimine kadar görev verilmeyeceği bildirildi.

SPOR
04 Mayıs 2023 - 00:01
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Ali Palabıyık sezon bitene kadar sahalarda yer almayacak!


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta maçlarında Altınordu ile Beyçimento Bandırmaspor takımlarının oynadığı maçın hakemi Ali Palabıyık hakkında bir karar alındı.

TFF'den yapılan açıklamanın içeriğinde "Spor Birinci Lig'in 35. hafta maçlarında 30 Nisan günü Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor arasında oynanan müsabakada hakemlerin yönetimine ilişkin yapılan teknik inceleme ve VAR dosyalarının incelenmesinin ardından yetersiz performans nedeniyle maç hakemlerine sezon sonuna kadar atama yapılmamasına karar verdik." ifadeleri yer aldı.



TFF, Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev vermeyecek

Bandırmaspor Kulübü, maçın sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, maçın VAR kayıtları konusunun incelenmesi yönünde bir talepte bulunarak yaptırım kararının sonuca etkisi olduğunu savunmasını yapmıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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