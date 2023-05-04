Ali Palabıyık sezon bitene kadar sahalarda yer almayacak!













Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta maçlarında Altınordu ile Beyçimento Bandırmaspor takımlarının oynadığı maçın hakemi Ali Palabıyık hakkında bir karar alındı. TFF'den yapılan açıklamanın içeriğinde "Spor Birinci Lig'in 35. hafta maçlarında 30 Nisan günü Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor arasında oynanan müsabakada hakemlerin yönetimine ilişkin yapılan teknik inceleme ve VAR dosyalarının incelenmesinin ardından yetersiz performans nedeniyle maç hakemlerine sezon sonuna kadar atama yapılmamasına karar verdik." ifadeleri yer aldı.Bandırmaspor Kulübü, maçın sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, maçın VAR kayıtları konusunun incelenmesi yönünde bir talepte bulunarak yaptırım kararının sonuca etkisi olduğunu savunmasını yapmıştı.