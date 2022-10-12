Ali Palayıbık'a UEFA'dan zorlu görev! PSV-Zurich maçının hakemliğini yapacak













13 Ekim Perşembe günü Hollanda'nın güçlü takımlarından PSV ile İsviçre takımı Zürih'in arasında gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi A Grubu maçını FIFA onaylı hakem Ali Palayıbık yönetecek.Hollanda'nın Eindhoven kentinde bulunan PSV Stadı'nda TSİ 22:00'de başlayacak karşılaşmada FIFA kokartlı Ali Palabıyık'a düdük çalma görevi verilirken, tecrübeli hakeme Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yardımcı olacak. Hüseyin Göcek bu maçın dördüncü hakemi olarak görev yapacak. İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR koltuğuna, Gianluca Aureliano AVAR koltuğuna oturacak.