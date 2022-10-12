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12 Ekim 2022 - 12:48

Ali Palayıbık'a UEFA'dan zorlu görev! PSV-Zurich maçının hakemliğini yapacak

UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Paravik'i zorlu bir göreve atadı. Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda PSV ve Zürih maçının hakemliğini yapacak.

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12 Ekim 2022 - 12:48
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Ali Palayıbık'a UEFA'dan zorlu görev! PSV-Zurich maçının hakemliğini yapacak


13 Ekim Perşembe günü Hollanda'nın güçlü takımlarından PSV ile İsviçre takımı Zürih'in arasında gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi A Grubu maçını FIFA onaylı hakem Ali Palayıbık yönetecek.

Ali Palayıbık UEFA PSV-Zurich maçı



Hollanda'nın Eindhoven kentinde bulunan PSV Stadı'nda TSİ 22:00'de başlayacak karşılaşmada FIFA kokartlı Ali Palabıyık'a düdük çalma görevi verilirken, tecrübeli hakeme Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yardımcı olacak. Hüseyin Göcek bu maçın dördüncü hakemi olarak görev yapacak.

İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR koltuğuna, Gianluca Aureliano AVAR koltuğuna oturacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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