Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 15:10

Ali Sunal kimdir, nereli, yaşı kaç? Ali Sunal biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Oyuncu Usta komedyen ve efsane isim Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal kimdir, kaç yaşındadır, nerede dünyaya geldi, evli mi? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 15:10
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Ali Sunal kimdir, nereli, yaşı kaç? Ali Sunal biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ali Sunal’ın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

ALİ SUNAL KİMDİR?

Ali Sunal, 22 Eylül 1977'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. 1.80 cm boyunda, 73 kiloya sahiptir. Yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran rahmetli Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın oğludur. Malatyalıdır. Ezo adında bir kız kardeşi var. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Birçok film ve dizide rol almasına rağmen kısa sürede sevildi. Şu anda Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür isimli programda sunuculuk yapmaktadır.

2011 yılında üç buçuk yıllık sevgilisi olan oyuncu Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturdu ancak evlilikleri kısa sürdü.

ROL ALDIĞI FİLMLER

1995 – Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey

1997 – Şaban ile Şirin

1999 – Propaganda Mahmut

2003 – Okul Alparslan Bey

2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika / Erhan

2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım / Sivil Polis / Konuk oyuncu

2008 – Sıfır Noktası / Ozan / Televizyon filmi

2011 – Banka Yapım aşamasında

2015 – Yusuf Yusuf / Yusuf / Başrol oyuncu

2015 – Hayat Öpücüğü

2016 – Dedemin Fişi

ROL ALDIĞI DİZİLER

2000 – Fosforlu Cevriye Sivil Polis

2002-2003 – En Son Babalar Duyar Mustafa

2004 – Sayın Bakanım Cömert

2005 – Kanlı Düğün Orhan

2007 – Komedi Dükkanı / Kendisi Konuk oyuncu

2007 – Sana Mecburum Berat

2008 – 2009 / Benim Annem Bir Melek / Çetin Turuncu

2010 – Yaprak Dökümü / Serhat 5. sezon

2011 – 5’er Beşer / Aziz

2011 – Huzurum Kalmadı

2012 – İnsanlar Alemi / Aziz

2013-2014 – Güldür Güldür / Aziz

2013 – Güzel Çirkin / Murat Komiser / Başrol oyuncu

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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