Ali Sunal kimdir, nereli, yaşı kaç? Ali Sunal biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Ali Sunal’ın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

ALİ SUNAL KİMDİR? Ali Sunal, 22 Eylül 1977'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. 1.80 cm boyunda, 73 kiloya sahiptir. Yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran rahmetli Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın oğludur. Malatyalıdır. Ezo adında bir kız kardeşi var. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Birçok film ve dizide rol almasına rağmen kısa sürede sevildi. Şu anda Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür isimli programda sunuculuk yapmaktadır. 2011 yılında üç buçuk yıllık sevgilisi olan oyuncu Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturdu ancak evlilikleri kısa sürdü. ROL ALDIĞI FİLMLER 1995 – Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey 1997 – Şaban ile Şirin 1999 – Propaganda Mahmut 2003 – Okul Alparslan Bey 2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika / Erhan 2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım / Sivil Polis / Konuk oyuncu 2008 – Sıfır Noktası / Ozan / Televizyon filmi 2011 – Banka Yapım aşamasında 2015 – Yusuf Yusuf / Yusuf / Başrol oyuncu 2015 – Hayat Öpücüğü 2016 – Dedemin Fişi ROL ALDIĞI DİZİLER 2000 – Fosforlu Cevriye Sivil Polis 2002-2003 – En Son Babalar Duyar Mustafa 2004 – Sayın Bakanım Cömert 2005 – Kanlı Düğün Orhan 2007 – Komedi Dükkanı / Kendisi Konuk oyuncu 2007 – Sana Mecburum Berat 2008 – 2009 / Benim Annem Bir Melek / Çetin Turuncu 2010 – Yaprak Dökümü / Serhat 5. sezon 2011 – 5’er Beşer / Aziz 2011 – Huzurum Kalmadı 2012 – İnsanlar Alemi / Aziz 2013-2014 – Güldür Güldür / Aziz 2013 – Güzel Çirkin / Murat Komiser / Başrol oyuncu