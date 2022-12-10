MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 14:15

Ali Sürmeli'den duygusal intihar itirafı

Usta oyuncu Ali Sürmeli annesinin intihar girişimi hakkında ki duygusal itirafı duyanları şoke etti….

MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 14:15
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Ali Sürmeli’den duygusal intihar itirafı


Usta oyuncu Ali Sürmeli’den duygusal bir itiraf geldi. Ntv de ekrana gelen Bambaşka Sohbetler programına konuk olan usta oyuncunun anlattıkları yürekleri burktu. Usta oyuncunun annesi Akçe Sürmeli geçtiğimiz ay evlerinin bahçesinde kendini ağaca asarak intihar etmişti. Ali Sürmeli

Ödül alacak kadar iyi oyuncuydu

Usta oyuncu annesinden ve acı kaybından bahsederken : ‘Oyunculuğumu annemden aldım. Benim annem gerçek hayatta oynayan bir oyuncuydu. Çokta başarılıydı. Benim sonum olmasın diye o intihar etmiş olsa gerek. Kaldıramadı daha fazla oynamayı. Bir gün eğer ödül alırsam onu sana getireceğim en çok sen hak ediyorsun demiştim.’ Diyerek ifade etti. Ali Sürmeli



Artık baş ağrım kalmadı 

Yakın zamanda beyin ameliyatı geçiren usta oyuncu kendi sağlık durumundan da bahsetti. Duragan halinin sebebini soran Veda Düvenci’ye usta oyuncunun cevabı : ‘ Geçirdiğim beyin ameliyatından sonra çok rahatladım. Çocuk yaştan beri baş ağrısıyla yaşıyordum. Artık geçti. Doktorum başka bir insan olma zamanı dedi yeniden yaşıyorum. ‘ diyerek ifade etti. Ali Sürmeli

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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