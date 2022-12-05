GÜNDEM
05 Aralık 2022 - 11:46

Alibeyköy'de tramvay yolundan geçmek isteyen İETT otobüsü kaza yaptı: 19 yaralı!

İstanbul Alibeyköy'de bir tramvayın İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

GÜNDEM
05 Aralık 2022 - 11:46
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Alibeyköy'de tramvay yolundan geçmek isteyen İETT otobüsü kaza yaptı: 19 yaralı!


İstanbul Alibeyköy 'de bugün meydana gelen bir kazada tramvay ile İETT otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi. Kaza sırasında 4 kişinin ağır olmak üzere 19 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı



Kazanın, Alibeyköy'de bulunan tramvay durağı yakınlarında meydana geldiği bildirildi. Tramvayın çarptığı otobüsün yolcuları yaralandı. Yapılan ihbarın hemen ardından kazanın olduğu bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ DE DESTEĞE GELDİ

Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

Kazada tramvay raydan çıkınca otobüs yoldaki başka bir araçla çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. İETT otobüsünde mahsur kalan bir kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırılırken, kaza mahalline sevk edilen vinç ve çekicilerin İETT otobüsünü kaldırma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

Otobüsten ciddi miktarda yakıt sızıntısı olması nedeniyle itfaiye ekipleri bölgeye köpüklü suları sıktı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Özge Ulusoy’u yıkan haber! Babası Haydar Ulusoy, karşıdan karşıya geçerken ölümden kaçamadı..
Özge Ulusoy’u yıkan haber! Babası Haydar Ulusoy, karşıdan karşıya geçerken ölümden kaçamadı..
Akaryakıt fiyat ibresi yeniden değişiyor! Zam gelen motorine indirim müjdesi..
Akaryakıt fiyat ibresi yeniden değişiyor! Zam gelen motorine indirim müjdesi..
Her bölge için bir hava durumu uyarısı yayınlandı: Hem şiddetli yağmur hem de şiddetli kar geliyor!
Her bölge için bir hava durumu uyarısı yayınlandı: Hem şiddetli yağmur hem de şiddetli kar geliyor!
İYİ Parti Kongresi'nde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi..
İYİ Parti Kongresi'nde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi..
Selvi Kılıçdaroğlu'nun 'İkinci Yüzyıla Çağrı' organizasyonunda neden uyuyakaldığı ortaya çıktı! CHP Kadın Kolları raporlarla açıkladı..
Selvi Kılıçdaroğlu'nun 'İkinci Yüzyıla Çağrı' organizasyonunda neden uyuyakaldığı ortaya çıktı! CHP Kadın Kolları raporlarla açıkladı..
MHP Lideri Bahçeli ile girdiği polemikle gündeme gelen BİM CEO’su Galip Aykaç'tan şaşırtan karar: GPD başkanlığından istifa ederek ayrıldı!
MHP Lideri Bahçeli ile girdiği polemikle gündeme gelen BİM CEO’su Galip Aykaç'tan şaşırtan karar: GPD başkanlığından istifa ederek ayrıldı!
Son Haberler
Fenerbahçe'de yüzler Norveçli golcü Joshua King ile güldü!
Fenerbahçe'de yüzler Norveçli golcü Joshua King ile güldü!
Altın Kelebek ödüllerinde Gibi rüzgarı! Feyyaz Yiğit tek kelimesiyle herkesi kırdı geçirdi: Ödülleri de topladı!
Altın Kelebek ödüllerinde Gibi rüzgarı! Feyyaz Yiğit tek kelimesiyle...
Ziraat'ten gençlere 100 TL harçlık! Bankkart Genç sahipleri tek tıkla yararlanabilecek: 31 Aralık son
Ziraat'ten gençlere 100 TL harçlık! Bankkart Genç sahipleri tek tıkla...
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'e Şenol Güneş yeşil ışık yaktı!
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'e Şenol Güneş yeşil ışık...
Altın Kelebek'e Ezgi Mola damga vurdu! Siyasi açıklaması törende şok etkisi yarattı
Altın Kelebek'e Ezgi Mola damga vurdu! Siyasi açıklaması törende...
Final adayıydı! Masterchef'te beklenmeyen veda: Masterchef 4 Aralık elenen isim belli oldu!
Final adayıydı! Masterchef'te beklenmeyen veda: Masterchef 4 Aralık...
Özge Ulusoy’u yıkan haber! Babası Haydar Ulusoy, karşıdan karşıya geçerken ölümden kaçamadı..
Özge Ulusoy’u yıkan haber! Babası Haydar Ulusoy, karşıdan karşıya...
Halkbank'tan emekli promosyonu rekoru! Aralık'ta emekli bayram edecek! Maaşını Halkbank'tan alan cebine 5 Bin TL koyacak
Halkbank'tan emekli promosyonu rekoru! Aralık'ta emekli bayram edecek!...
Akaryakıt fiyat ibresi yeniden değişiyor! Zam gelen motorine indirim müjdesi..
Akaryakıt fiyat ibresi yeniden değişiyor! Zam gelen motorine indirim...
Enflasyon 2 yılın zirvesinden geri döndü: Kasım ayında enflasyon oran rakamı yıllık yüzde 84,39!
Enflasyon 2 yılın zirvesinden geri döndü: Kasım ayında enflasyon...
Her bölge için bir hava durumu uyarısı yayınlandı: Hem şiddetli yağmur hem de şiddetli kar geliyor!
Her bölge için bir hava durumu uyarısı yayınlandı: Hem şiddetli...
Sipahi dizisinde Ezgi kimdir, gerçek adı nedir? Sipahi dizisi Ezgi karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar
Sipahi dizisinde Ezgi kimdir, gerçek adı nedir? Sipahi dizisi Ezgi karakterini...
Cinsel isteksizliğe neden olan bu sendrom kadınların korkulu rüyası
Cinsel isteksizliğe neden olan bu sendrom kadınların korkulu rüyası
Tırnak batmasına iyi gelen 4 doğal yöntem
Tırnak batmasına iyi gelen 4 doğal yöntem
İYİ Parti Kongresi'nde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi..
İYİ Parti Kongresi'nde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis...