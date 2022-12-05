Alibeyköy'de tramvay yolundan geçmek isteyen İETT otobüsü kaza yaptı: 19 yaralı!













İTFAİYE EKİPLERİ DE DESTEĞE GELDİ





İstanbul Alibeyköy 'de bugün meydana gelen bir kazada tramvay ile İETT otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi. Kaza sırasında 4 kişinin ağır olmak üzere 19 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.Kazanın, Alibeyköy'de bulunan tramvay durağı yakınlarında meydana geldiği bildirildi. Tramvayın çarptığı otobüsün yolcuları yaralandı. Yapılan ihbarın hemen ardından kazanın olduğu bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Kazada tramvay raydan çıkınca otobüs yoldaki başka bir araçla çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. İETT otobüsünde mahsur kalan bir kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırılırken, kaza mahalline sevk edilen vinç ve çekicilerin İETT otobüsünü kaldırma çalışmasının sürdüğü bildirildi.Otobüsten ciddi miktarda yakıt sızıntısı olması nedeniyle itfaiye ekipleri bölgeye köpüklü suları sıktı.