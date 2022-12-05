Alibeyköy'de tramvay yolundan geçmek isteyen İETT otobüsü kaza yaptı: 19 yaralı!

İstanbul Alibeyköy 'de bugün meydana gelen bir kazada tramvay ile İETT otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi. Kaza sırasında 4 kişinin ağır olmak üzere 19 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.
Kazanın, Alibeyköy'de bulunan tramvay durağı yakınlarında meydana geldiği bildirildi. Tramvayın çarptığı otobüsün yolcuları yaralandı. Yapılan ihbarın hemen ardından kazanın olduğu bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ DE DESTEĞE GELDİ
Otobüsten ciddi miktarda yakıt sızıntısı olması nedeniyle itfaiye ekipleri bölgeye köpüklü suları sıktı.