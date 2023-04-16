Alişan'ı çileden çıkaran Millet İttifakı' paylaşımı! Hızını alamadı hesap hakkında ağzını bozdu..







ALİŞAN PAYLAŞIMA ÇOK SERT ÇIKIŞ YAPTI







"BUNU KİME SÖYLEMİŞİM"

ÜNLÜ ŞARKICI AĞIR SÖZLER SÖYLEDİ

Ünlülerle ilgili iddialar seçime az bir zamana kala sosyal medyada gündem oldu. Alişan, bu iddiaları en son yaşayan isimlerden biri. Bir kullanıcı, Alişan'ın "Milli İttifak iktidara gelirse Türk vatandaşlığımı iptal edin" dediğini iddia etti. İddia birçok hesabın sayfasında paylaşıldı.Alişan, kendisine karşı asılsız bir iddiada bulunan yukarıdaki gönderiye atıfta bulunan bir bildiri yayınladı. Ünlü şarkıcı, söylediği öne sürülen sözler karşısında kendisini bir türlü sakinleştiremedi.Paylaşım yapanlara sert davranan Alişan, duruma sert sözlerle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımı yapana yüklenen Alişan, bu ifadeleri kime söylediğini vurgulayarak sadece bir memleketi olduğunu ve orada öleceğini söyledi. Cumhurbaşkanına olan sevgisini ve saygısını herkesin bildiğini belirten ünlü isim şu ifadeleri kullandı:Daha sonra iddiayı sosyal medya hesaplarında iddia ettiği hikayeyi ortaya çıkaran Alişan, ayak uyduramayıp hikaye hakkında deyim yerindeyse ağzını bozdu. "P.. memleketin belli senin oğlum memleketin neresi..." dedi.