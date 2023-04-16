MAGAZİN
16 Nisan 2023 - 13:28

Alişan'ı çileden çıkaran Millet İttifakı' paylaşımı! Hızını alamadı hesap hakkında ağzını bozdu..

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda kendisini Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin bazı ifadeler kullandığı iddia edildi. Bu iddialarla çileden çıkan ünlü isim iddiaları yayan hesaplar hakkında hızını alamadı ve ağzını bozarak ağır ifadeler kullandı.

MAGAZİN
16 Nisan 2023 - 13:28
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Alişan'ı çileden çıkaran Millet İttifakı' paylaşımı! Hızını alamadı hesap hakkında ağzını bozdu..
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Ünlülerle ilgili iddialar seçime az bir zamana kala sosyal medyada gündem oldu. Alişan, bu iddiaları en son yaşayan isimlerden biri. Bir kullanıcı, Alişan'ın "Milli İttifak iktidara gelirse Türk vatandaşlığımı iptal edin" dediğini iddia etti. İddia birçok hesabın sayfasında paylaşıldı.

ALİŞAN PAYLAŞIMA ÇOK SERT ÇIKIŞ YAPTI

Alişan'ı çileden çıkaran Millet İttifakı' paylaşımı



Alişan, kendisine karşı asılsız bir iddiada bulunan yukarıdaki gönderiye atıfta bulunan bir bildiri yayınladı. Ünlü şarkıcı, söylediği öne sürülen sözler karşısında kendisini bir türlü sakinleştiremedi.

"BUNU KİME SÖYLEMİŞİM"

Paylaşım yapanlara sert davranan Alişan, duruma sert sözlerle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımı yapana yüklenen Alişan, bu ifadeleri kime söylediğini vurgulayarak sadece bir memleketi olduğunu ve orada öleceğini söyledi. Cumhurbaşkanına olan sevgisini ve saygısını herkesin bildiğini belirten ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

Alişan'ı çileden çıkaran Millet İttifakı' paylaşımı

ÜNLÜ ŞARKICI AĞIR SÖZLER SÖYLEDİ

Daha sonra iddiayı sosyal medya hesaplarında iddia ettiği hikayeyi ortaya çıkaran Alişan, ayak uyduramayıp hikaye hakkında deyim yerindeyse ağzını bozdu. "P.. memleketin belli senin oğlum memleketin neresi..." dedi.

Alişan'ı çileden çıkaran Millet İttifakı' paylaşımı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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