Alışveriş yaparken bu kodu kasiyere söyleyen 500 TL indirim alacak! O markette dev kampanya başladı







MİGROS 500 TL KAMPANYASI







Son zamanlarda fahiş şekilde artış gösteren market fiyatları sebebiyle insanların indirim arayışları da sürüyor. Peki Migros 500 TL indirim nedir? Şartları nedir? Kimler faydalanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Migros tarafından bildirilen haberlere göre Akbank ile işbirliği yapıldı ve 500 TL indirim kodu müşterilere tanımlanacak. Başvuru yapmak için Akbank mobil uygulamasından ilk kez müşteri olmak ve alışveriş sonrasında kampanya kodunu kullanmak gerekiyor. Kampanya yalnızca Migros Sanal Market üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olacak. Migros Sanal Market 500 TL indirim kodu 1007MIGROS3 olarak belirlendi.Kodu kullanmadan önce Akbank mobil uygulamasını indirip müşteri olmak istiyorum seçeneğini seçerek müşteri olduktan sonra kampanyadan faydalanılabiliyor. Hesap açıldıktan sonra 1.500 TL'ye kadar yapılan Migros Sanal Market alışverişlerinin 500 TL'si hesaba tekrar geçiyor. Migros 500 TL indirim kodu yalnızca Migros Sanal Market ve Migros mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişler esnasında kullanılabiliyor. İndirim kodunun son kullanım tarihi 30 Nisan tarihi olarak belirlendi. Tarihi geçiren kişilerin kampanyaları geçersiz sayılacak. Davet kodu ile Akbank müşterisi olan kişilere kısa mesaj yoluyla bildirim gönderiliyor ve sonrasında alışverişlerde bu kod kullanılabiliyor.