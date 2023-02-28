Alışverişlerini temassız kartla yapanlara dev kampanya: 75 TL'nizi geri alacaksınız













VAKIFBANK TEMASSIZ ÖDEME KAMPANYA ŞARTLARI

Vatandaşlar hangi bankaların temassız ödeme indirimi yapacağını merak ederken araştırmalar çok geçmeden başladı. Mağazalarda pos cihazlarından kolaylıklar şifre girmeden bankkartlarıyla temassız ödeme yapılırken Vakıfbank ise internet sayfası üzerinden indirim duyurusunu yaptı. Vakıfbank internet sayfasından yaptığı duyuruda 1 şubat ve 28 Şubat 2023 tarihleri arasında temassız olarak yapılan ödemelerde 75 TL Worldpuan kazanma fırsatını açıkladı. Temassız olarak yapılan ödemelerde yararlanabilecek olan bu kampanya da Vakıfbank Mobil temassız ödeme yöntemi şartı aranıyor.Vakıfbank tarafından sunulan kampanyada aynı gün içinde tek seferde yapılacak mobil temassız ödemelerde alışverişlerin yalnızca ilkini kapsadığını bilgisi verildi. Mobil temassız dışında mail order, e ticaret, yurt dışı, iade ve iptal puan kullanım işleri, sanal kartlar, ek kartlar üzerinden yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. 75 TL Worldpuan kazanma şansına sahip olanlar için 1 - 28 Şubat tarihlerinde kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. 75 TL worldpuanlarınızı 6 Mart 2023 tarihine kadar kullanıma açık olan kartınıza tanımlanması yapılırken vatandaşlar 21 Mart tarihine kadar kullanması gerekir. Aksi durumda kazanılan puanların iadesi gerçekleşir.