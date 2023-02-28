Vatandaşlar hangi bankaların temassız ödeme indirimi yapacağını merak ederken araştırmalar çok geçmeden başladı. Mağazalarda pos cihazlarından kolaylıklar şifre girmeden bankkartlarıyla temassız ödeme yapılırken Vakıfbank ise internet sayfası üzerinden indirim duyurusunu yaptı. Vakıfbank internet sayfasından yaptığı duyuruda 1 şubat ve 28 Şubat 2023 tarihleri arasında temassız olarak yapılan ödemelerde 75 TL Worldpuan kazanma fırsatını açıkladı. Temassız olarak yapılan ödemelerde yararlanabilecek olan bu kampanya da Vakıfbank Mobil temassız ödeme yöntemi şartı aranıyor.
Finans
28 Şubat 2023 - 17:45
Alışverişlerini temassız kartla yapanlara dev kampanya: 75 TL'nizi geri alacaksınız
Alışverişlerinde kartların temassız özelliğini kullanan vatandaşlara indirim haberi geldi. Bu haber tüm banka müşterilerini harekete geçirirken harika bir kampanya duyurusu yapıldı. İşte, ödemelerini temassız yapanlar için tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
Finans
28 Şubat 2023 - 17:45