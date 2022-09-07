SAĞLIK
07 Eylül 2022 - 10:44

'Alkateryan Metodu ile hızlıca kilo vermek mümkün'

Holistik Beslenme ve Wellness Koçu Selen Gülbahçe, “Diyet yapmadan, kalori saymadan, besin gruplarını hayatımızdan çıkarmadan hızlıca kilo vermek, daha zinde hissetmek Alkateryan Metodu ile mümkün. Önemli olan denge” dedi.

SAĞLIK
07 Eylül 2022 - 10:44
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'Alkateryan Metodu ile hızlıca kilo vermek mümkün'


Alkali ve Akdeniz Beslenme metodlarını sentezleyerek sürdürülebilir bir beslenme modeli ortaya koyan Holistik Beslenme ve Wellness Koçu Selen Gülbahçe'nin, kendi oluşturduğu Alkateryan Metodu ile kalıcı olarak 14 kilo verdiği ve 2015 yılından bu yana 4 binin üzerinde kişinin hedeflerine ulaşmasını sağladığı belirtildi. Alkali Beslenme'nin hızlı kilolardan kurtulmak için ideal olan yapısıyla Akdeniz Beslenmesi'nin Türk mutfağına uyumlu dinamiklerini bir araya getiren Gülbahçe, “Alkateryan Metodu diyet mentalitesini reddeden ve dengelemeye odaklanan bir metottur. Bu şekilde kilo kaybını kalıcı ve sürdürülebilir kılabiliyoruz” dedi.

Alkateryan Metodu'nun sürdürülebilir bir beslenme modeli olduğunun ve bir ‘diyet' olmadığının vurgusunu yapan Gülbahçe, bu yaklaşımda herhangi bir besin grubunu hayatımızdan çıkartmak, kalori saymak, porsiyon hesabı yapmak gibi kısıtlamalara yer olmadığını belirtti. Gülbahçe, “Metodu uygulayanlar dengeleme mantığını anlayarak, bedenini dinlemeyi öğrenerek, doğru beslenmeyi hayatına entegre edebiliyor ve bunu yaparken de ‘diyet' yapmadan hızlıca hem kilo verebiliyor bununla birlikte wellness hedeflerine ulaşabiliyor” dedi.



Alkateryan Metodu neden faydalı?

Gülbahçe, vücudun asit ve baz dengesini korumaya odaklanan, ek olarak Türk mutfağına ve günlük yaşantıya uygun bir beslenme modeli olan metodun hızlı kilo vermenin yanı sıra birçok avantajı olduğunu izah etti. Gülbahçe, “Metot ile daha sağlıklı bir sindirim sistemine ulaşabilir, daha enerjik hissedebilir, parlayan bir cilde, ışıldayan saçlara sahip olabilirsiniz” dedi.

Metot ile eş zamanlı ödem ve şişliklerde azalma, bağışıklık sisteminde güçlenme ve daha rahat geçen adet dönemlerinin de gözlendiğini dile getirdi.

Vücuttaki yağların asit deposu olduğuna öne çıkan Gülbahçe, “Ne kadar alkali beslenirsek, o kadar hızlı asit temizler, yağ yakarız” dedi. Açıklamasında, “Aynı şekilde, eğer biz yeterli alkali vitamin ve mineral almazsak vücudumuz yağı değil kası yakmayı tercih eder çünkü yağ yakarak ekstra asit açığa çıkarmak istemez. Aksine kası yakmak kasın içerdiği alkali minerallerden dolayı daha işlevsel olur. Bu yüzden bazı diyetlerde her ne denli az kalori alınsa da diyet listesi asitli olunca kilo verilse bile bu kilonun yağdan değil kastan verildiği gözlemlenir” şeklinde konuştu.

Alkateryan Metodu'nun olmazsa olması sebzeler ve bitkiler

Gülbahçe, sözlerine şöyle devam etti: “Danışanlarımın çoğu yoğun hayat temposuna sahip kişiler olduğundan beslenmelerine vitamin ve mineral bakımından yoğun besinler eklemek oldukça önemli. İşlenmemiş besinler, sebzeler, meyveler, çiğ kuruyemişler, tahıllar, baklagiller ile balık, organik tavuk, tofu ve yumurta gibi kaliteli protein kaynakları vücudumuza dost besinler. Bu seçenekler besin değeri yüksek olduğundan hem enerjiyi artırma benzer şekilde stres yönetiminde oldukça etkililer.”

Sebzeler ve bitkilerin çok önemli besinler olduğunun ifade eden Gülbahçe, “Önemli olan gökkuşağının her renginden beslenmek. Ancak mor, yeşil ve beyaz renkli olan sebzeler antioksidan bakımından çok zengin olduklarından daha alkali sebzelerdir. Bunlara ağırlık vermek önemli” ifadesini kullandı.

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Haber Editörü
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