SAĞLIK
21 Eylül 2022 - 11:47

'Alkateryan metoduyla kalıcı kilo kaybı sağlanabilir'

Kilo vermede sporun yanında beslenme önemli rol oynuyor. Alkateryan metodu ile beslemeye vurgu yapan Holistik Beslenme ve Wellness Koçu Selen Gülbahçe, “Alkali beslenmenin biyokimyasını alıp bunu Akdeniz beslenmesinin felsefesiyle harmanladım. Akdeniz beslenmesi bir diyetten çok, bir çeşit yaşam tarzı felsefesi. Aynı zamanda bugüne kadar hakkında en fazlaca araştırma yapılmış, uzun ve sağlıklı ömrü en fazlaca destekleyen beslenme biçimi” dedi.

SAĞLIK
21 Eylül 2022 - 11:47
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'Alkateryan metoduyla kalıcı kilo kaybı sağlanabilir'


Alkali beslenmenin biyokimyası ile Akdeniz beslenmesinin felsefesini birleştirerek, Alkateryan metodunu oluşturan Holistik Beslenme ve Wellness Koçu Selen Gülbahçe, kendi beslenme metoduyla 4 binin üzerinde kişinin kalıcı kilo hedeflerine ulaşmasını sağladığını açıkladı. Gülbahçe, Alkateryan metodunun Türk mutfağıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Diyet temelli beslenme modellerinin orta ve uzun vadede geçici çözümler olarak kaldığını izah eden Gülbahçe, “Daha sürdürülebilir bir metot oluşturabilmek için Alkali beslenmenin biyokimyasını alıp bunu Akdeniz beslenmesinin felsefesiyle harmanladım. Akdeniz beslenmesi bir diyetten çok, bir çeşit yaşam tarzı felsefesi. Aynı zamanda bugüne kadar hakkında en fazla araştırma yapılmış, uzun ve sağlıklı ömrü en fazla destekleyen beslenme biçimi. Selenlehafifle Platformu'nda da bu beslenme yöntemine ilişkin önerilerde bulunuyorum” dedi.



Türk mutfağına en yakın beslenme modeli

Akdeniz beslenmesi özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki beslenme biçimine yakın olduğunu aktaran Gülbahçe, "Bu beslenme biçimi, bol zeytinyağlı, hem sebzeye hem de balık ağırlıklı öğünleri temel alıyor" dedi.

Diyetlerin aksine Akdeniz beslenmesinin kısıtlayıcı olmadığını, hiçbir besini hayatımızdan çıkarmadığını da altını çizen Gülbahçe, “Akdeniz beslenmesinde yasaklar, katı kurallar, kalori saymaca yoktur. Temeline sebzeleri, bitkileri, baharatları ve zeytinyağını alması açısından Alkali beslenmeye benzer ancak çok daha sürdürülebilir bir yaklaşımdır" açıklamalarında bulundu.

"Alkateryan metodu gündelik hayatın koşuşturmacasına ayak uyduruyor"

Gülbahçe, sözlerine şöyle devam etti: "Alkateryan metodunda bilinen diyetlerde olan besin gruplarını hayatımızdan çıkarmak, kısıtlamalar, kalori saymalar, makro besin hesabı yapmalar hatta porsiyon kavramı bile bulunmuyor. Alkateryan metodunu uygulayanlar dengeleme mantığını anlayarak, bedenini dinlemeyi öğrenerek, doğru beslenmeyi hayatına entegre edebiliyor ve bunu yaparken de diyet yapmadan hızlıca hem kilo verebiliyor bunun yanı sıra wellness hedeflerine ulaşabiliyor."

Diyet yapmadan hızlı, kalıcı, sürdürülebilir kilo vermenin yanı sıra Alkateryan metodunun diğer sağlıklı yaşam hedefleri için de birçok fayda sunduğunun önemini vurgulayan Gülbahçe, danışanlarının ilk ayda yağdan 4 ila 14 kg arasında kilo kaybı gözlemlediğini söyledi. Alkateryan metodunun daha enerjik hissetmek isteyenler için de birebir olduğunu söz eden Gülbahçe, “Alkateryan beslenmeyle kalıcı kilo kaybı sağlamanın yanında, daha sağlıklı bir sindirim sistemine, parlayan saçlara, sağlıklı bir cilde, daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilirsiniz. Alkateryan metodu aynı zamanda da kadınların adet dönemlerini çok daha rahat geçirmesini, ödem ve şişliklerin azalmasını da sağlıyor" diye konuştu.

Danışanlarının çoğunun yoğun hayat temposuna sahip kişiler olduğunu vurgulayan Gülbahçe, bu nedenden dolayı beslenme düzeninde vitamin ve mineral bakımından yoğun besinlerin yer almasının önemli olduğuna dikkat çekti. Gülbahçe, “İşlenmemiş besinler, sebzeler, meyveler, çiğ kuruyemişler, tahıllar, baklagiller, balık, organik tavuk, tofu, yumurta gibi kaliteli protein kaynakları çok değerli. Bu seçeneklerin besin değeri yüksek olduğundan hem enerjiyi artırmada aynı zamanda da stres yönetiminde etkili olurlar” dedi.

Alkateryan metodunun olmazsa olmazının sebzeler ve bitkiler olduğunu vurgusunu yapan Gülbahçe, “Alkateryan metodumun merkezinde Alkali beslenme olduğundan ağırlıklı tüketilen besinler pH'ı 7'den yüksek yani alkali besinlerdir. Yani Alkateryan metodunda olmazsa olmaz yiyecekler, sebzeler ve bitkilerdir. Sebze deyince aklınıza sadece çiğ sebze gelmesin zeytinyağlı taze fasulyeden tutun, fırında pişmiş bol baharatlı sebzeler, rengarenk karışımlar, çin usulü tavada pişmiş stir fry tipi sebzeler, salatalar, tencere yemekleri gibi her şekilde sebzeyi düşünebilirsiniz” dedi.

Gülbahçe, kalıcı ve sürdürülebilir kilo kaybı için zorlanmadan, aç kalmadan, rahatlıkla uygulanabilecek 3 günlük bir Alkateryan menü örneğini de paylaştı.

Gülbahçe, kalıcı kilo kaybı için 3 günlük örnek Alkateryan menüsünü şöyle sıraladı:

1'inci gün sabah: İstenilen 2 veya 3 adet meyve ile meyve salatası içerisine tarçın, 10 çiğ kuruyemiş ve 2 yemek kaşığı yoğurt. Öğlen: 4-5 yemek kaşığı tahıl veya baklagil (kinoa/mercimek/karabuğday/maş fasulyesi/nohut) ve bolca çiğ salata. Ara: 4 kereviz sapı veya 2 salatalık ve bitki çayı. Akşam: Balık veya tofu ya da yumurta ve yanına salata ya da zeytinyağlı sebze.

2'nci gün kahvaltı öncesi: 1 porsiyon meyve ve tarçın (veya 1 meyveli bol sebzeli smoothie) Kahvaltı: 2 yumurtalı omlet veya menemen ya da haşlanmış yumurta (veya çırpılmış tofu) ve bol sebze, 6-8 zeytin (veya çeyrek avokado). Öğlen: Protein ve salata (salatada keten tohumu veya chia tohumu olsun 1 yemek kaşığı). Ara: 1 porsiyon meyve ve tarçın. Akşam: Zeytinyağlı hem sebzeye hem de bolca salata

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