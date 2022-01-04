Alkol fiyatlarına dev zam! 2022 yılı alkol fiyatları ne kadar oldu? İşte alkollü içecekler fiyat listesi!













Alkollü içecekler ile ve sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yüzde 47,40 oranında yapılan zammın hemen ardından Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Türkiye genelinde dükkan kapattıklarını söyledi. Firmalardan ürün alamadıklarını ve tedarik sıkıntısı çektiklerini söyleyen Aybaş, zincir marketlerin otomatik olarak yüzde 40 zam uygulaması yapmalarının tekel ticaretini sekteye uğrattığını ifade etti.Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın her 6 ayda bir yaptığı alkollü içkiler ve sigara ÖTV ayarlamasının 2022 yılının ilk 6 ayın güncellemesinin gerçekleştirilmesi sonrası alkol ve sigara vergi sisteminde alınan maktu vergi ve asgari maktu vergilerinde yüzde 47,4 oranında artışa gidildi.ÖTV zammı sonrası hem sigara hem de alkollü içeceklerin fiyatlarında artışa gidilmeye başlandı. Alkol fiyatlarındaki artışlarla birlikte bir şişe bira fiyatının 18 liraya çıktığı anlaşılırken şarapta fiyat artışı 33 lira olarak gerçekleştirildi. 75. cl'lik bir şarabın fiyatının 100 liradan 133 liraya yükseldiğinin anlaşıldığı alkollü içecekler fiyat listesinde rakı, viski ve votka gibi alkol dereceği yüksek içkilerin vergi artışı ise 58 lira olarak yapıldı. Bu rakamlarla birlikte 70'lik rakının fiyatı 175 liradan 233 liraya çıkması bekleniyor.