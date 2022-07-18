GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 14:27

Alkol fiyatlarına yılın 5. zammı! Yüksek alkol içeren içki grubu fiyatları değiştirildi

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda yüksek alkol içeren 'Mey Diego' ithal ürünlerin fiyatlarına yeni zam geldiğini duyurdu.

GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 14:27
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Alkol fiyatlarına yılın 5. zammı! Yüksek alkol içeren içki grubu fiyatları değiştirildi


2022 yılı başından beri 4 kez fiyatları zamlı olarak değiştirilen alkol ürünlerine yılın 5. zammı geldi. Yüksek alkol içeren 'Mey Diego' ithal ürünlerin fiyatları bugünden itibaren zamlı olarak değiştirildi.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda Mey Diego grubuna ait olan ürünlere zam geldiğini duyurdu. Mey Diego ürünlerinden olan ithal şarap, vodka, viski ve likörlerin fiyat etiketleri zamlı olarak değiştirildi.

Mey Diego grubu zamlı yeni liste

Mey Diego grubu zamlı yeni liste



Son gelen zamlar ile birlikte yılın başından bu güne kadar 5. kez alkollü ürünlerde fiyat artışları yaşandı.

Ocak ve Mart ayında yansıtılan zam sonrası Mayıs ayının ortalarında rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yaklaşık olarak yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zamlı fiyatlar eklenmişti. temmuz ayının başlarında ise bir içki grubuna ait şarap bazlı içeceklerin yanı sıra kokteyllerin fiyatları da yaklaşık olarak yüzde 40 oranında artırılmıştı.

Biraya'da zam gelmesi bekleniyor!

Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca bu ay biraya da zam beklendiğini, fakat hem yapılacak zam oranının hem de tam olarak ne zaman yansıtılacağının netleşmediğini söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji'den uyarı: Serin havalar yerini 45 derece kavurucu sıcaklıklara bırakıyor!
Meteoroloji'den uyarı: Serin havalar yerini 45 derece kavurucu sıcaklıklara bırakıyor!
Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu kurtarmak için canla başla savaşıldı! Kuş jet-ski ile kurtarıldı
Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu kurtarmak için canla başla savaşıldı! Kuş jet-ski ile kurtarıldı
Son Haberler
48 yaşındaki Şebnem Dönmez'in bikinili fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü!
48 yaşındaki Şebnem Dönmez'in bikinili fotoğrafları sosyal medyaya...
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yarım kalan aşklarını evlilikle taçlandırdı!
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yarım kalan aşklarını evlilikle taçlandırdı!
25 yaşındaki kadının midesinden çıkan 158 metal cisim doktorları şoke etti!
25 yaşındaki kadının midesinden çıkan 158 metal cisim doktorları...
Meteoroloji'den uyarı: Serin havalar yerini 45 derece kavurucu sıcaklıklara bırakıyor!
Meteoroloji'den uyarı: Serin havalar yerini 45 derece kavurucu sıcaklıklara...
Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu kurtarmak için canla başla savaşıldı! Kuş jet-ski ile kurtarıldı
Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu kurtarmak için canla başla...
Bakan Bilgin'den uzun mesai saati açıklaması: 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemdeyiz!
Bakan Bilgin'den uzun mesai saati açıklaması: 8-5 mesaisinin geride...
Güzeller güzeli Şebnem Dönmez bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Güzeller güzeli Şebnem Dönmez bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyanın...
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla araştırmalar başladı: YKS ham puanın önemi nedir?
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla araştırmalar başladı: YKS ham...
DSÖ'den yeni salgın ilanı! Marburg virüsü test sonuçları doğrulandı
DSÖ'den yeni salgın ilanı! Marburg virüsü test sonuçları doğrulandı...
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında KYK ile ilgili heyecanlandıran gelişmeler!
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında KYK ile ilgili heyecanlandıran...
Bakan Nebati'den akaryakıt fiyatlarında beklenen müjde: İlave indirimler gelecek
Bakan Nebati'den akaryakıt fiyatlarında beklenen müjde: İlave indirimler...
Galatasaray, 2022-2023 sezonu kombine biletlerini satışa çıkardı
Galatasaray, 2022-2023 sezonu kombine biletlerini satışa çıkardı
Koronavirüs vakaları çoğalınca rafa kaldırılan maske zorunluğu geri geldi!
Koronavirüs vakaları çoğalınca rafa kaldırılan maske zorunluğu...
KYK borçları silinecek mi? KYK borcunun faizleri kalkıyor mu? 5 milyondan fazla öğrencini gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!
KYK borçları silinecek mi? KYK borcunun faizleri kalkıyor mu? 5 milyondan...
Devlet kesenin ağzını açtı: 4 milyon hane için 15 milyarlık destek ayırdı!
Devlet kesenin ağzını açtı: 4 milyon hane için 15 milyarlık destek...