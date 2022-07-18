Alkol fiyatlarına yılın 5. zammı! Yüksek alkol içeren içki grubu fiyatları değiştirildi







Mey Diego grubu zamlı yeni liste











Biraya'da zam gelmesi bekleniyor!

2022 yılı başından beri 4 kez fiyatları zamlı olarak değiştirilen alkol ürünlerine yılın 5. zammı geldi. Yüksek alkol içeren 'Mey Diego' ithal ürünlerin fiyatları bugünden itibaren zamlı olarak değiştirildi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda Mey Diego grubuna ait olan ürünlere zam geldiğini duyurdu. Mey Diego ürünlerinden olan ithal şarap, vodka, viski ve likörlerin fiyat etiketleri zamlı olarak değiştirildi.Son gelen zamlar ile birlikte yılın başından bu güne kadar 5. kez alkollü ürünlerde fiyat artışları yaşandı. Ocak ve Mart ayında yansıtılan zam sonrası Mayıs ayının ortalarında rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yaklaşık olarak yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zamlı fiyatlar eklenmişti. temmuz ayının başlarında ise bir içki grubuna ait şarap bazlı içeceklerin yanı sıra kokteyllerin fiyatları da yaklaşık olarak yüzde 40 oranında artırılmıştı.Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca bu ay biraya da zam beklendiğini, fakat hem yapılacak zam oranının hem de tam olarak ne zaman yansıtılacağının netleşmediğini söyledi.