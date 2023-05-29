GÜNDEM
29 Mayıs 2023 - 21:34

Alkol grubuna seçim sonrası zam tarifesi!

Tekel Bayii Destekleme Derneği'nin başkanlığını yürüten Erol Dündar rakı zamlarını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada rakı grubunda 100 cl rakının fiyatının 589 lira, 70 cl rakının fiyatı 429 liraya yükseldiğini söyledi.

GÜNDEM
29 Mayıs 2023 - 21:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Alkol grubuna seçim sonrası zam tarifesi!


Seçimler biter bitmez bi zaman haberi de alkolez zam geleceği konuşulmaya başlandı. Tekel Bayii Destekleme Derneği'nin başkanlık görevini yürüten Erol Dündar, sosyal medya hesapları üzerinden gelecek olan zamları değerlendirdi ve rakıya zam yapıldığını açıkladı.

Alkol grubuna seçim sonrası zam tarifesi!



Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın içeriğinde, rakı grubunda 100 cl rakının fiyatı 589 TL, 70 cl rakının fiyatı ise 429 TL olarak belirlendiği aktarıldı. Aynı rakı grubundan 50 cl'lik şişe 319 lira, 35 cl'lik şişe 239 lira.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ