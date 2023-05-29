Alkol grubuna seçim sonrası zam tarifesi!













Seçimler biter bitmez bi zaman haberi de alkolez zam geleceği konuşulmaya başlandı. Tekel Bayii Destekleme Derneği'nin başkanlık görevini yürüten Erol Dündar, sosyal medya hesapları üzerinden gelecek olan zamları değerlendirdi ve rakıya zam yapıldığını açıkladı.Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın içeriğinde, rakı grubunda 100 cl rakının fiyatı 589 TL, 70 cl rakının fiyatı ise 429 TL olarak belirlendiği aktarıldı. Aynı rakı grubundan 50 cl'lik şişe 319 lira, 35 cl'lik şişe 239 lira.