Alkol tüketenlere kötü haber! O tarihten itibaren dev zam geliyor: Yeni fiyatlar cep yakacak!













Alkol fiyatlarına zam yapılacağı açıklandı. Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Pernod Ricard grubu içkilerin 3 Nisan'dan itibaren yüzde 10-12 arasında zam yapılacağını duyurdu. Bu zam haberini Twitter hesabından paylaşan Aybaş, bir içki grubunun daha zamlandığını açıkladı.Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yaptığı açıklamada Pernod Ricard grubu içkilerin 3 Nisan'dan itibaren yüzde 10-12 arasında zam alacağını belirtti. Aybaş, Pernod Ricard Türkiye'nin zam listesini şu şekilde paylaştı:Pernod Ricard, dünya genelinde 85 farklı ülkede faaliyet gösteren bir alkollü içecek şirketidir. Şirketin Türkiye'deki operasyonları kapsamında, 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren içecek fiyatlarına yüzde 10 ila 12 arasında zam yapılacağı açıklandı. Bu zam oranları, şirketin Türkiye pazarında satışa sunduğu markaların hemen hemen tamamını kapsamaktadır. Şirketin aldığı bu kararın arkasında, Türk Lirası'nın son dönemdeki değer kaybı, döviz kurundaki artış ve enflasyonun etkisi olduğu belirtilmektedir. Bu durum, içki tüketicilerinin fiyat artışı ile birlikte daha pahalıya mal olacak içecekleri satın alırken daha seçici davranmalarına neden olabilir. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden alkollü içkilerde zam haberiyle ilgili bir açıklama yaptı. Aybaş, Pernod Ricard grubu içkilerin 3 Nisan'dan itibaren yüzde 10-12 arasında zam alacağını duyurdu. Bu gelişme, alkol fiyatlarına yapılacak olan zam haberlerinin ülke gündemine yeniden oturmasına neden oldu. Aybaş'ın paylaştığı zam haberi, birçok tüketici ve alkol satıcıları tarafından da yakından takip ediliyor.