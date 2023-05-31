Alkol ve sigaraya dev zam! Seçim sonrası ilk atak geldi! Etiketler değişmeye başladı







ALKOL VE SİGARAYA 10 TL ZAM











Seçim öncesi, döviz kurlarının baskı altında tutulduğu ve ihracatçıların şikayetlerine yol açtığı belirtilerek birçok sektörde zam beklentileri dile getiriliyordu. Seçim sonrasına ertelenen zamlar ise hemen seçim sonuçları açıklandıktan sonra gerçekleşti. İlk olarak sigara ve alkol fiyatlarına zam yapıldı. Son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, A101 marketin fiyat etiketlerini yükseltilmiş fiyatlarla değiştirdiği görüldü ve market ürünlerine minimum yüzde 30'luk bir zam yapıldığı iddia edildi. Ekonomist Murat Muratoğlu da dün katıldığı bir televizyon programında, sigara fiyatlarından başlayarak her alanda zam beklentisi olduğunu paylaştı.Ekonomist Murat Muratoğlu, dolar kurunun 25-26 TL bandına yükselmesine dikkat çekerek, akaryakıt, sigara, alkollü içecekler ve tüm market ürünlerine hiperenflasyon etkisini derinden hissettirebilecek şekilde zam yapılacağını iddia etti. Aynı zamanda Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da sigaraya 10 TL'ye kadar zam geleceğini açıkladı. Murat Muratoğlu ve Aybaş, sigaraya yapılacak 10 TL'lik zamın birden yapılamayacağını, bunun yıl sonuna kadar kademeli olarak gerçekleştirileceğini belirtirken, alkol fiyatlarına ise büyük bir zam yapıldı ve fiyat listeleri güncellendi. İlk zam rakı grubunda gerçekleşti. Rakı grubunda 100 cl'lik rakının fiyatı 589 TL'ye yükseldi, 70 cl'lik rakı ise 429 TL oldu. Aynı rakı grubunun 50 cl'lik şişesi 319 TL'ye, 35 cl'lik şişesi ise 239 TL'ye çıktı.