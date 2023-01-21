Alkol zamları hem vatandaşı hem işletmeleri vurdu! Alkollü mekanlarında sistem değişti: Gidenler neye uğradığına şaşırıyor!













YEMEK YEMEYEN KİŞİYE SERVİS AÇILMAYACAK

İŞLETMELER MENÜYÜ DARALTIYOR

Geçtiğimiz hafta alkol çeşitlerine gelen zamlarla beraber İstanbul’da bazı işletme sahipleri almış oldukları karar ile beraber sadece meze ve alkol isteyen müşterilerine servis açmama kararı aldı. İşletme sahibinin almış olduğu bu kararlar ile yemek yemek zorunlu hale getirdi. Yapılan bu düzenleme müşteriler tarafından hoş karşılanmadı.Artan menü fiyatlarıyla ilgili tüketici tarafındaki düşünceler için görülen bazı değişikliklerden sonra şimdi de işlete davranışlarında bazı değişiklikler görülüyor.İstanbul’da bazı işletme sahipleri vatandaşların tepkisini çekecek farklı düzenlemelerle gündeme geldi. Özellikle İstanbul’un en popüler yerlerinden biri olan Kadıköy’ün en aktif sokaklarından biri olan Güneşli Bahçe’de bazı işletmeler yemek yemeyip sadece alkol ve meze alan müşterilere servis yapmama kararı aldı.Geçen hafta alkollü içeceklere yapılan zamlar sonrasında, işletme sahipleri de menülerini değiştirerek fiyatlara zam uyguladılar. Bazı işletmelerin müşteri çekmek amacıyla başvurduğu yeni yöntem ise resmen mobbing olarak görüldü. Panolara çeşitli markaların rakı fiyatlarını ilan eden ve diğer işletmelere oranla daha ucuza sattıklarını ifade eden işletmelerin şef garsonları tarafından misafire iletilen; servisin yemekli olduğu, ara sıcak ya da yemek siparişi alınmadığı takdirde servis açamayacaklarını şeklinde oldu. Yalnızca meze ve alkollü içecek siparişinde bulunmak isteyenler için servis açılmayacağı ileri sürüldü.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl de çeşitli mekanların artan alkol fiyatlarından sonra farklı bir uygulamaya gittiklerinden haberdar olmadığını fakat pandemiden sonra bütün işletmelerin kar elde etmek amacıyla tasarruflu düzenlemelere gidilebildiğini aktardı. Bu düzenlemelerden birinin menü kısıtlaması olduğunu söyleyen Bingöl; işletmecilerin menüde daralmaya gittiğini ifade etti. Lokantalar kapsamında bir diğer başka tasarruf yöntemlerinin daha az ve daha deneyimli iş arkadaşları seçerek çalışmak olduğunu ileri süren Bingöl, işletmelerin müşterilerini artık belirli bir yerde toplamaya başladığını söyleyerek 300 metrekare bir bölgede eskiden tüm alan açıkken şu an ise 100 metrekarelik bölgede toplandığını dolayısıyla bunu sağlayan işletmelerin devam edebileceğini aktardı.