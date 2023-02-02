Alkollü içkiler ile alkollü içki üretim tesisleri ve ticaretine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararda, bira dışında kap hacmi 5 santimetreden az ve 300 santimetreden fazla olan alkollü içeceklerin ithal edilemeyeceği, üretilemeyeceği ve satılamayacağı belirtildi. Bira hariç, cam dışı kaplarda alkollü içkiler üretilemez ve ithal edilemez. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı Alkollü ve Alkollü İçki Tesislerinin Teknik Şartları, Yapılması, İşletilmesi ve Denetimi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte bir fabrikanın, atölyenin, ticaret şirketinin veya şirket hisselerinin alkollü içeceklerin veya işletme haklarının üçüncü bir kişiye devrinde İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'ndan izin alınması ve bu nedenle yetkili kişiye başvurulması gerektiği belirtildi. Yeni yöentmelikte ayrıca devralan kişinin vergi dairesine ve SGK'ya son bir ayda kuruma vadesi geçmiş vergi ve sigorta primi borcu tahakkuk etmediğini gösteren belge ile Bakanlığa ibraz etmesi gerektiği de aktarıldı.
GÜNDEM
02 Şubat 2023 - 12:27
Alkollü içkilere yeni yasak! Çok küçük ve büyük ambalajlı içkilere ambargo konuldu..
Bira hariç olmak üzere, kap hacmi 5 cl'den az olan alkollü içkiler ile 300 cl'den fazla olan alkollü içkilerin ithali, üretimi ve pazarlanmasına yasak getirildi.
GÜNDEM
02 Şubat 2023 - 12:27