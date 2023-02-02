Alkollü içkilere yeni yasak! Çok küçük ve büyük ambalajlı içkilere ambargo konuldu..













ÇOK KÜÇÜK VE BÜYÜK AMBALAJLI İÇKİLERE SATIŞ YASAĞI

YETKİ BELGESİ DÜZENLEMESİ

Alkollü içkiler ile alkollü içki üretim tesisleri ve ticaretine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararda, bira dışında kap hacmi 5 santimetreden az ve 300 santimetreden fazla olan alkollü içeceklerin ithal edilemeyeceği, üretilemeyeceği ve satılamayacağı belirtildi. Bira hariç, cam dışı kaplarda alkollü içkiler üretilemez ve ithal edilemez. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı Alkollü ve Alkollü İçki Tesislerinin Teknik Şartları, Yapılması, İşletilmesi ve Denetimi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte bir fabrikanın, atölyenin, ticaret şirketinin veya şirket hisselerinin alkollü içeceklerin veya işletme haklarının üçüncü bir kişiye devrinde İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'ndan izin alınması ve bu nedenle yetkili kişiye başvurulması gerektiği belirtildi. Yeni yöentmelikte ayrıca devralan kişinin vergi dairesine ve SGK'ya son bir ayda kuruma vadesi geçmiş vergi ve sigorta primi borcu tahakkuk etmediğini gösteren belge ile Bakanlığa ibraz etmesi gerektiği de aktarıldı.Kural olarak, bira hariç 5 cl'nin altındaki alkollü içecekler ile 300 cl'nin üzerindeki alkollü içeceklerin bu maddenin yayımı tarihinden itibaren ikinci ayın sonu itibariyle üretilip ithal edilmesi mümkün değildir. Söz konusu olan bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üçüncü ayın sonu itibarıyla alkollü içki dağıtımı yapmak üzere yetki belgesine sahip firmalar ile perakendeciler tarafından iç piyasaya arz edilemez. Ayrıca, bu maddenin yayımını takip eden ikinci ayın bitiminden sonra bira hariç cam dışı alkollü içkiler üretilemez ve ithal edilemez. Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üçüncü ayın sonuna kadar alkollü içki dağıtım lisansı sahibi şirketler ile toptancılar tarafından iç piyasaya arz edilemez.Yönetmeliğe göre, işletmenin dağıtım yetkisini süresi içinde yenilemeyip, belgenin geçerli olduğu tarihten itibaren 3 ay içinde talep etmesi halinde, dağıtım yetkisinin verilmesine ilişkin ücret 14 üncü maddesinde yer alan 2 nci fıkrada belirtilen şekilde belirlenir. Bu sonrasındaki talepler yenileme için değerlendirilmeyecektir.