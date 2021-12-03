MAGAZİN
03 Aralık 2021 - 15:31

Alkollü olduğu için konuşmak istemeyen Kaan Urgancıoğlu, ısrarlı gazetecilere sinirlendi!

MAGAZİN
03 Aralık 2021 - 15:31
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Alkollü olduğu için konuşmak istemeyen Kaan Urgancıoğlu, ısrarlı gazetecilere sinirlendi!
TV ekranlarında izlenme rekorları kıran 'Yargı' dizinin savcı Ilgaz karakterine hayat veren ünlü oyucu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz akşam menajerleriyle birlikte bir restorana yemeye gitti. Y








emekten sonra mekandan çıkan Urgancıoğllu, mekanın kapısında kendisini bekleyen basın mensuplarıyla karşılaştı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlamak istemeyen Kaan Urgancıoğlu, alkollü olduğunu ve konuşmak istemediğini söyledi.



Röportaj yapmakta ısrar eden gazetecilerin ısrarına daha fazla dayanamayan Urgancıoğlu, kimsenin kendisine gecenin yarısında soru soramayacağını belirtti ve gazetecilerin üzerine yürüdü. Görüntü alan kamerayı tutan Kaan Urgancıoğlu'nu menajerleri sakinleştirdi.

 
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