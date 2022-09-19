Alkollü sürücü bisikletlinin ölümüne neden oldu, 7 araca çarptı, kazayı fark etmedi













Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Feritpaşa Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerine gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Kunduracılar istikametinden Nalçacı istikametine hareket halinde olan Yusuf Ü. idaresindeki 54 GB 042 plakasına sahip otomobil, cadde üzerinde park halinde duran 4 araca, ardından aynı yönde hareket halinde olan 44 yaşındaki Tercan Akdoğan'ın kullandığı bisiklete, ardından 3 araca çarptı. Kazayı bir olaya giden Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipler fark ederek, aracı yaklaşık 1 kilometre ileride durdurdu. Olay yerine sağlık ve birden fazla polis ekibi yollandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bisiklet sürücüsü Tercan Akdoğan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.Gözaltına alınan sürücü Yusuf Ü'nün 1.27 promil alkol aldığı bilgisi verildi. Kendini durduran ekiplere “Ne oldu abi, niye durdurdunuz?” diye tepki vermiş olduğu öğrenilen alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta ve olay mahalinde yapılan incelemenin ardından kazada yaşamını yitiren Tercan Akdoğan'ın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.