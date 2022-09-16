Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı!













Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikameti yönüne gitmekte olan Şevki Gümüş'ün kullandığı 61 HA 404 plakasına sahip otomobil, Hüseyin Çelik'in kullandığı 34 BFU 955 plakasına sahip transfer aracı ve Özkan Şahin'in kullandığı 59 AER 759 plakasına sahip otomobil kırmızı ışıkta durdukları sırada Erdoğan A.'nın kullandığı 07 ACS 410 plakasına sahip otomobil ışıkta bekleyen otomobillere arkadan çarptı. Araçlarda büyük hasar oluşan kazada, arkadan çarpan araç sürücüsü Erdoğan A. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün 1.92 promil alkol aldığı belirlendi.Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazadan yaklaşık 4 dakika önce motosikletli bir kişinin yaya geçidinden geçmek için düğmeye bastığı, yayaya yeşil ışığın yanması ve araçların durmasının ardından yolun karşısına geçtiği, yaklaşık 4 dakika sonra kırmızı ışık yandığı sırada araçların durmasının ardından arkadan gelen aracın duran araçlara çarptığı görüldü. Kazanın ardından olay mahaline gelen bir gencin telefonla aramasına rağmen yaralanan amcasına ulaşamayınca gösterdiği tepki de kameralar tarafından görüntülendi. Arif Kaplan