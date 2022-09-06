Alkollü sürücü otomobiliyle park halindeki araca çarptı













Kaza, Antalya Caddesinde Yapay Şelale istikametinden Adliye istikametine gitmekte olan Nuh G.'nin kullandığı 06 BOA 206 plakasına sahip otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 07 AVD 687 plakasına sahip hafif ticari araca çarpması sonucunda meydana geldi.Araçlarda büyük çapta parasal zarar oluşan kazada yaralanan olmadı. Otomobil sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsünün ehliyeti 6 aylığına geçici olarak iptal edilirken, bin 823 TL idari ceza kesildi.