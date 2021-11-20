YAŞAM
20 Kasım 2021 - 08:49

Alkollü sürücü suçu müşterisine attı

Aksaray’da alkollü araç kullanırken polis denetiminde yakalanan alkollü sürücü “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna, “Normalde içmem ama müşterim için zorunlu içtim. 2 duble aldım. Evime gidebilirim” diyerek kendini savundu.

YAŞAM
20 Kasım 2021 - 08:49
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Alkollü sürücü suçu müşterisine attı
Aksaray'da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesinde huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kontrol yaptıkları esnada durdurdukları Ford marka kamyoneti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorgusu yapılan 49 yaşındaki sürücü Çapan A.'nın tavır ve konuşmalarından alkollü olabileceği şüphesi üzerine polis ekipleri alkol muayenesi yaptı. Alkol muayenesi yapılan sürücü 1.46 promil alkollü çıktı.




Aklollü olmasını savunan şüpheli imalathanesine müşterisinin geldiğini ve 3 duble içtiklerini anlattı. Zorunlu içtiğini müşterisinin ısrar ettiğini ve eve gidebileceğini anlattı. İfadesinde’ Müşterim geldi, almak zorunda kaldım. Normalde almam tamam mı? Normalde alkol kullanmam Ama kendim bilinçliyim. Evime gidebilirim’ dedi.




Polis ekipleri sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira ceza keserken ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

 
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