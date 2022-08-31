YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:15

Alkollü Sürücünün Köpeği Polisi Isırdı - Denizli

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:15
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Alkollü Sürücünün Köpeği Polisi Isırdı - Denizli


Denizli'de trafik polisinin durdurduğu alkollü sürücünün otomobilindeki Dogo Arjantin cinsi köpeği, arka koltuktan sürücü penceresine kafasını uzatarak polisi ısırdı. Kolundan yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, olay anında köpeğinin ısırmasına engel olmayan sürücü ise gözaltına alındı.



Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; vatandaşın ihbar ettiği 20 AH 990 plakasına sahip otomobil, trafik polisleri tarafından Saltak Caddesi üzerinde durduruldu. Polisi karşısında görünce ne yapacağını bilemeyen ve alkollü olduğu öğrenilen Arda T., dışarı çıkmayacağını söyleyerek zorluk çıkardı. Tam bu esnada arka koltukta bulunan Dogo Arjantin cinsi köpek, sürücü penceresine kafasını uzatarak trafik polisi S.Ö.'yü kolundan ısırdı. Polis memurunun kolu kanlar içinde kalırken, sürücünün köpeğinin ısırmasına engel olmadığı olayın gerçekleştiği yere takviye ekip yollandı. Polis memurunun kolu köpeğin ağzından güçlükle kurtarıldı.





Köpek belediye ekiplerince barınağa götürüldü


Olay yerine giden güvenlik güçleri alkollü sürücüyü gözaltına alırken, yaralı polis memuru ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtan çıkartılmayan köpek ve sürücünün arkadaşı, belediye ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa süre sonra bölgeye giden belediye görevlileri, aralattığı pencereden köpeğe uyuşturucu iğne attı. Sersemleşen köpek _#1# barınağa götürmek üzere araca alındı. Bir süre trafiğe kapatılan yolda araç çekici ile otoparka çekilirken, alkometreye üflemeye direnen sürücü, götürüldüğü hastanenin ardından ifadesi alınmak üzere karakola yollandı. Kolundan köpeğin ısırması sonrası yaralanan polis memuru S.Ö., tedavisinin ardından taburcu oldu.



2.86 promil alkollü olduğu belirlenen Arda T.'nin, bundan önce de alkollü araç kullanmaktan 2034 yılına kadar ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Olay konusu ile ilgili soruşturma süreci başladı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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