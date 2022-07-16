Alman basınına Beşiktaş'ı anlatan Valerien Ismael'den beklenmedik itiraf!

2022-2023 sezonuna bomba gibi çıkmak için hazırlıklarını tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluğa koşma gayreti içine gireceği sinyallerini şimdiden vermeye başladı. Yeni sezon öncesinde hazırlık maçlarına ve transfer çalışmalarına ağırlık veren siyah-beyazlı kulüp Fransız hoca Valerien Ismael ile hedef belirleme çalışması da yapıyor. Sezon başlamadan Almanya'nın Bild Gazetesi'ne bir röportaj veren teknik direktör Valerien Ismael, Beşiktaş'ı neden seçtiğini ve yeni dönemde kendilerini nelerin beklediğini anlattı. Bir itirafta da bulunan Ismael, Türkiye'nin hiç bir zaman listesinde olmadığını da söyledi. İşte, tecrübeli hocanın azından Türkiye ve Beşiktaş..
"Beşiktaş üst düzey bir adres"Beşiktaş’a gelmeden önce İtalya'nın West Bromwich takımını çalıştıran ve oradan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul eden Valerien Ismael, neden siyah-beyazlı takımı seçtiği ile ilgili konuştu. Aslında eski takımında kalmak istediği itirafını en başta söyleyen Valerien Ismael, Türkiye'nin listesinde olmadığını ama Beşiktaş'ın uluslararası alanda üst düzey bir kulüp olmasından dolayı teklifi olumlu yönden değerlendirdiğini anlattı. Beşiktaş'ın büyük bir mücadele olduğundan bahseden ve kulübün olağanüstü bir düzeyde olduğunu söyleyen Valerien Ismael, bunu da bir kaç ay içinde tekrar tekrar hissettiğini belirterek “Beşiktaş için net hedef şampiyonluktur." ifadelerini kullandı.
Almanya'nın Münih kentinde bir kuaförde yaşadığı anısını anlatan Ismael, kuaförünün aslında bir Türk olduğunu ve normalde futbol bilgisi olmamasına rağmen çocukları da dahil herkesin Beşiktaş'lı olduğunu söyledi. Kendisinin Beşiktaş teknik direktörü olduktan sonra kendisini de desteklediklerini öğrendiğini aktaran desteklediğini Valerien Ismael, konuşmasının devamında 'Beşiktaş sevgisi ve tutkusu sınırları aşıyor' ifadelerini kullandı.