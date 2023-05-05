Alman Der Spiegel dergisinden Türkiye seçimlerine manipülasyonlu müdahale!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için geri sayım sürerken, Batılı medya organları taraflı ve etik dışı tavırlarla Türk seçmenini seçimler için etkilemeye çalışıyor. İngiltere'de The Economist ve Fransa'da Le Point'in ardından bir Alman dergisi Der Spiegel, etik olmayan bir seçim analizi yayınladı.
KAPAKTA MANİPÜLASYONLU YORUMLARDerginin yarın basılacak olan son sayısında Türkiye seçimleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyor. Dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görseline yer verdiği kapağında "yenilmez" ibaresini kullanırken, "un" ekini düşürdü. Der Spiegel, kapakta "yenilmez"i "yenilmez değil" iması ie gösterirken "Ayrılış mı? Yoksa kaos mu?" ifadelerini kullandı ve "Erdoğan kaybederse ne olur?" şeklinde ifadelere de yer verdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KARALAMA
Der Spiegel, iç sayfalarında "sarsıcı" bir manşet kullanırken, alt başlığında "Erdoğan, 20 yıldan fazla iktidardadır. Onun döneminde Türkler Türkiye gelişti ama aynı zamanda baskılara maruz kaldı. Ama şimdi Ebedi Başkan gerçekten dışarıda.Bu, hayal kırıklığına uğramış taraftarlar, zavallı gençler, genç seçmenler ve Erdoğan'ın yerini alabilecek adam için bir yolculuk.."