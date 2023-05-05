DÜNYA
05 Mayıs 2023 - 19:30

Alman Der Spiegel dergisinden Türkiye seçimlerine manipülasyonlu müdahale!

The Economist ve Le Point'tin ardından Alman dergisi Der Spiegel, hiç etik olmayan manipülasyon içeren bir şekilde Türkiye seçimlerine müdahale etti. Erdoğan karşıtı bir kapak kullanan dergi son sayısında bazı farklı yorumlara yer verdi.

DÜNYA
05 Mayıs 2023 - 19:30
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Alman Der Spiegel dergisinden Türkiye seçimlerine manipülasyonlu müdahale!


14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için geri sayım sürerken, Batılı medya organları taraflı ve etik dışı tavırlarla Türk seçmenini seçimler için etkilemeye çalışıyor. İngiltere'de The Economist ve Fransa'da Le Point'in ardından bir Alman dergisi Der Spiegel, etik olmayan bir seçim analizi yayınladı.

KAPAKTA MANİPÜLASYONLU YORUMLAR

Derginin yarın basılacak olan son sayısında Türkiye seçimleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyor. Dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görseline yer verdiği kapağında "yenilmez" ibaresini kullanırken, "un" ekini düşürdü. Der Spiegel, kapakta "yenilmez"i "yenilmez değil" iması ie gösterirken "Ayrılış mı? Yoksa kaos mu?" ifadelerini kullandı ve "Erdoğan kaybederse ne olur?" şeklinde ifadelere de yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KARALAMA

Alman Der Spiegel dergisinden Türkiye seçimlerine manipülasyonlu müdahale



Der Spiegel, iç sayfalarında "sarsıcı" bir manşet kullanırken, alt başlığında "Erdoğan, 20 yıldan fazla iktidardadır. Onun döneminde Türkler Türkiye gelişti ama aynı zamanda baskılara maruz kaldı. Ama şimdi Ebedi Başkan gerçekten dışarıda.Bu, hayal kırıklığına uğramış taraftarlar, zavallı gençler, genç seçmenler ve Erdoğan'ın yerini alabilecek adam için bir yolculuk.."

DEMİRTAŞ'IN DEMECİ DE YAYINLANDI

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir demeci de yyaınlanırken Demirtaş'ın "Muhalefet tarafı her zamankinden çok daha iyi hazırlanıyor. Erdoğan bu sefer kesin kaybedecek" ifadesini ahberin içeriğine yazdı.

Bir başka bölümde, FETÖ'nün "MİT Tırı Komplosu" videosunu yayınlayan ve mahkeme tarafından, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın "O Gün Gelirse" başlıklı yazısını yayınlandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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