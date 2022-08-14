Dünya genelinde En çok tercih edilen araba markalarından birisi olan Mercedes-Benz, Çin'de bulunan Devlet Pazar Düzenleme İdaresi'ne geri çekme talebi içeren bir yazı gönderdi. Yazıda 28 Ekim 2018 ile 8 Kasım 2021 tarihleri arasında üretimleri yapılan 11.212 GLE SUV ve GLS SUV araçlarının yanı sıra 3 Eylül 2021 ile 25 Kasım 2021 tarih aralığında üretimleri gerçekleştirilen 660 EQS aracın geri çağrılması konusu belirtildi. Model numaraları belirtilen araçlarda yangın riski oluşabileceğinin tanımlandığı yazıda söz konusu GLE SUV ve GLS SUV araçlarının 15 Ağustos tarihinden itibaren geri çağrılmasının başlanacağı bildirildi.
TEKNOLOJİ
14 Ağustos 2022 - 14:38
Alman devi Mercedes, yangın riski var diyerek 3 modelini geri çağırdı!
Almanya'nın dünyaca ünlü otomotiv devi Mercedez-Benz, yangın riski var dediği 3 ayrı modelini geri çağırdı. Şirketten yapılan açıklamada araçlardaki akülerinin şase kablosunun gerekli şekilde çalışmayabileceği ve bu durumunda yangın riskine yol açabileceğini bildirdi. İşte, yangın riski taşıyan Mercedes otomobiller..
TEKNOLOJİ
14 Ağustos 2022 - 14:38