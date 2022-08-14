Alman devi Mercedes, yangın riski var diyerek 3 modelini geri çağırdı!













Akü şase kablosunda yangın riski

Dünya genelinde En çok tercih edilen araba markalarından birisi olan Mercedes-Benz, Çin'de bulunan Devlet Pazar Düzenleme İdaresi'ne geri çekme talebi içeren bir yazı gönderdi. Yazıda 28 Ekim 2018 ile 8 Kasım 2021 tarihleri arasında üretimleri yapılan 11.212 GLE SUV ve GLS SUV araçlarının yanı sıra 3 Eylül 2021 ile 25 Kasım 2021 tarih aralığında üretimleri gerçekleştirilen 660 EQS aracın geri çağrılması konusu belirtildi. Model numaraları belirtilen araçlarda yangın riski oluşabileceğinin tanımlandığı yazıda söz konusu GLE SUV ve GLS SUV araçlarının 15 Ağustos tarihinden itibaren geri çağrılmasının başlanacağı bildirildi.Alman devi Mercedes, GLE SUV ve GLS SUV araçlarının üretimleri sırasında akülerinin şase kablosunun gerekli çalışması gibi çalışmayabileceği ve bu durumunda araçlarda yangın riski ortaya çıkarabileceğini bildirdi. EQS araçlarının geri çağrılmasına ilişkin işlemleri 1 Eylül tarihinden itibaren başlayacağını bildiren şirket, EQS araçlarının ön ve arka kısmındaki tamponlarının çekme klipslerindeki vida dişlerinin şirket şartnamesine uymadığını ve bu durumunda araçlarda güvenlik risklerine yol açtığını kaydetti. Mercedes-Benz yönetimi, araçların ger çağrılma işlemlerinde kusurlu parçaların ücretsiz olarak kontrol edildikten sonra değişim gerekiyorsa