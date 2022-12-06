DÜNYA
06 Aralık 2022 - 15:22

Alman devi Volkswagen'in Passat sedan modeli Türkiye'ye veda etti!

Volkswagen Türkiye, Passat sedan modelini web sitesinden kaldırdı. Türk otomobil endüstrisi için de bir devrin kapanışı oldu. Passat, Türkiye'de sadece station wagon versiyonuyla satılacak.

DÜNYA
06 Aralık 2022 - 15:22
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Alman devi Volkswagen'in Passat sedan modeli Türkiye'ye veda etti!
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Merkezi Almnya'da bulunan Volkswagen, geçtiğimiz aylarda Passat sedanının yolun sonuna geldiğini duyuran bir bildiri yayınlamıştı. Passat sedan'ın üretimi bu nedenle 2022'nin sonunda sona erecekti. Diğer taraftan; Stationwagon modelleri Passat Variant ve Passat Alltrack üretilmeye devam edecekti.

Volkswagen'in Passat sedan modeli Türkiye'ye veda etti



Bu konuda artık önemli mesafe kat edildi. Volkswagen Türkiye, Passat sedan modelini web sitesinden kaldırdı. Yani Türkiye'de Passat sedan satışları bitti. Passat meraklıları, yine de bir değişken veya alltrack sürümünü satın alabilecekler.

PASSAT GİDİNCE YERİNE NE GELECEK?

Volkswagen'in Passat sedan modeli Türkiye'ye veda etti

Almanya'daki Emden fabrikasında uzun yıllardır üretimde olan efsane model, bu değişiklik yerini başka modellere bırakacak. Volkswagen, Passat'ın Emden fabrikasında boşalttığı alanı elektrikli crossover ID4 ile birlilkte en çok güvendiği elektrikli sedan Aero B ile doldurmayı düşünüyor.

Electric Passat olarak bilinen Aero B, ID serisinde olan başka diğer modeller gibi MEB platformunun üzerine kurulu ve Passat gibi sedan ve station wagon gövde tipleri ile sunumu yapılıyor.

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