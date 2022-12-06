Alman devi Volkswagen'in Passat sedan modeli Türkiye'ye veda etti!

Merkezi Almnya'da bulunan Volkswagen, geçtiğimiz aylarda Passat sedanının yolun sonuna geldiğini duyuran bir bildiri yayınlamıştı. Passat sedan'ın üretimi bu nedenle 2022'nin sonunda sona erecekti. Diğer taraftan; Stationwagon modelleri Passat Variant ve Passat Alltrack üretilmeye devam edecekti.
Bu konuda artık önemli mesafe kat edildi. Volkswagen Türkiye, Passat sedan modelini web sitesinden kaldırdı. Yani Türkiye'de Passat sedan satışları bitti. Passat meraklıları, yine de bir değişken veya alltrack sürümünü satın alabilecekler.