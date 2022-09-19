MAGAZİN
19 Eylül 2022 - 10:49

Alman şarkıcı Oceana Alanya'da sahne aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahne alan Alman şarkıcı Oceana, konserinde 7'den 70'e herkesi eğlendirdi. Türkiye'yi sevdiğini söyleyen Oceana, kendisini evinde gibi hissettiğini belirtti.

MAGAZİN
19 Eylül 2022 - 10:49
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Alman şarkıcı Oceana Alanya'da sahne aldı


2009 yılında çıkardığı ilk single Cry Cry ile başarı kazanan ünlü Alman şarkıcı Oceana, 2012 yılında Dünya Kupası resmi şarkısı olan Endless Summer ile büyük ivme yakaladı. Oceana, Kirman Arycanda De Luxe Resort Otel'de sahne aldı. Yerli ve yabancı onlarca kişi Oceana konserinde doyasıyla eğlendi. Müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan şarkıcı en bilinen ‘Cry Cry' ve ‘Endless Summer' şarkılarına hayranları da eşlik etti.

Yaklaşık 1 saat sahne alan ünlü şarkıcı Oceana, konser boyunca izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Türkçe olarak Alanya'nın güzel olduğunu söyleyen Oceana, “Alanya çok güzel. Aslında bu Alanya'da ilk bulunuşum. Dünkü konser de çok güzeldi. Çok heyecanlıyım. Daha önce Antalya ve İstanbul'a geldim. Türk insanlarını çok seviyorum. Kendimi evde gibi hissediyorum. Almanya'da pek çok Türk arkadaşım var” dedi.



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