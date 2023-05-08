Alman şirketler yatırım için Türkiye diyor: 21 yıl içinde toplam 11,5 milyar dolar!













"DIŞ TİCARET HACMİ REKOR DÜZEYDE"

"ALMANYA’YA İHRACATTA OTOMOTİV LİDER KONUMDA"

Almanya ve Türkiye arasında yapılan yatırm anlaşmalarının son durumunu Alman-Türk Ticaret Odası'nın (AHK) başkanlık görevinde bulunan Pınar Ersoy verdi. Ersoy, Türkiye'de şu anda 8 bine yakın Alman firmasının bulunduğunu belirterek "Almanya'nın Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım payı yüzde 6,4. Almanya'nın 2022'deki toplam yatırımı 697 milyon dolardı." diye konuştu. Pınar Ersoy, Alamn şirketlerinin Türkiye'ye olan yaıımları hakkında verdiği bilgileri şöyle aktardı:“Bu yatırımların çoğu uzun vadeli yatırımlar, Türkiye'de yüzbinlerce istihdam yaratıyor. Üyelerimiz arasında Türkiye'de 100 yıldan fazla bir süredir faaliyetlerini gösteren firmalar bulunmaktadır. Alman şirketleri, birçok sektör için endüstriyel üretimden lojistiğe, perakende ve toptan dağıtıma kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor."Ersoy, ikili dış ticaret hacimlerinin 2021'de 41 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını, 2022'de ise yeni bir rekorla 45 milyar doları aştığını hatırlatarak, "Almanya önemli bir ihracat pazarı olmaya devam ediyor. Son 10 yılda 11 milyar dolardan 2,8 milyar dolara, yani ülkeler arasında olan ticaret dengesinin Türkiye lehine değiştiğini görüyoruz." dedi.İstatistiki verilerin 2022'de Türkiye arasındaki ikili ticarette kazan, makine ve mekanik teçhizat ticareti ile otomobil ve motorlu kara taşıtları alt sektörlerinin ticaretinin özel bir yer tuttuğunu gösterdiğini söyleyen Ersoy, konuşmasında “Türkiye artık sadece adil değil. endüstriyel mal ve makine ithalatçısı, aynı zamanda da söz konusu malların tedarikçisi." ifadelerini kullandı. Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti: “2022 yılında kazan, makine ve mekanik teçhizat gibi sanayi ürünleri, Almanya'nın Türkiye'ye toplam değerinin yaklaşık 5 milyar dolar olan ihracatının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Diğer önemli ihracat sırasıyla motorlu taşıtlar, römorklar ve bunların aksesuarlarıdır (3.97 milyar dolar); plastik ve plastik ürünler (1,77 milyar dolar). Buna karşılık Türkiye, Almanya'ya 2,96 milyar ABD doları değerinde otomobil/yarı römork, römork ve aksam ihraç etti. Diğer önemli ihracat ürünleri arasında triko (2,77 milyar USD); gıda (1,18 milyar USD); kazanlar, makineler ve mekanik ekipman gibi endüstriyel ürünler (2,09 milyar dolar).