DÜNYA
05 Eylül 2022 - 22:10

Almanya, 2 nükleer santralini Nisan 2023'ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak tutacak

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, kışın fikir edinilen enerji sıkıntısına karşı, ülkede kalan 3 nükleer santralden 2'sinin Nisan 2023'ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak tutulacağını duyurdu.

DÜNYA
05 Eylül 2022 - 22:10
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Almanya, 2 nükleer santralini Nisan 2023’ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak tutacak


Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan enerji krizine karşı Almanya'dan nükleer santral adımı geldi. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, ülkedeki 3 nükleer santralden 2'sinin Nisan 2023'ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak tutulacağını duyurarak, Baden-Württemberg'deki Neckarwestheim ve Bavyera'daki Isar 2 nükleer santrallerinin başlangıçta planlanandan daha uzun çalışmasına müsaade edilmesi yönündeki kararın haklı ve gerekli olduğunu savundu. Habeck, "Almanya'da yeterince enerjimiz var ve Avrupalı komşularımıza da bu enerjiyi sağlıyoruz" dedi.

Olabileceklerin en kötüsünden yola çıktıklarını izah eden Habeck, "En iyisini umabileceğimiz bir durumda değiliz, en kötüsünü beklemek zorundayız" ifadelerini kullanarak, "Her zaman megavat saat gaz başına 300 avronun aşırı bir senaryo olduğunu düşündük. Son haftalarda fiyat 300 avronun üzerine çıktı ve arada 350 avroluk zirveler yaşadık" dedi.



Alman nükleer santrallerinin çalışmaya devam edebilmesi için yasada bir değişiklik yapılması gerektiğini söyleyen Habeck, Almanya'da kalan son 3 nükleer santralin kalıcı olarak daha fazla zaman işletilmesini reddetti. Nükleer enerjinin ortadan kaldırılması gerektiğine değinen Habeck, “Atom Enerjisi Yasasında düzenlendiği gibi nükleer enerjinin aşamalı olarak kaldırılmasına bağlıyız” dedi.

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