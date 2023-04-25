Almanya’da 300’den fazla uçuş iptal edildi













Havayolu çalışanları bir kez daha çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışı talebi ile greve gitti. Berlin ve Hamburg Havalimanlarında tüm uçuşlar iptal edildi. Yüzlerce yolcu mağdur oldu.Willy Brandt Meydanı'nda toplanan bir grup çalışan ise gösteri düzenledi. Gösterilere katılan bir işçi, "Maaşlarda iyileştirme talep ediyoruz. Fazla mesailer de var ki bu çok önemli bir konu. Yani, hava yolculuğunda daha uzun saatler çalışmanın karşılığında alınacak olan ikramiyeler. İş verenlerle birkaç yıldır tüm bu ikramiyeleri iyileştirmeye çalışıyoruz." dedi.Geçtiğimiz hafta da Hamburg, Stuttgart, Duesseldorf ve Köln-Bonn Havalimanlarındaki çalışanlar greve gitmişti. Grevin ikinci gününde Alman demiryolları da iş bırakmış ve ülkede ulaşımda aksamalar yaşanmıştı.Almanya'da artan hayat pahalılığı nedeni ile sendikalar daha yüksek ücretler için iş verenlere baskı yapıyor.