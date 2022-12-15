DÜNYA
15 Aralık 2022 - 15:10

Almanya'da AFD'nin kapatılması konusu gündeme alındı

Almanya İçişleri Bakanı yaptığı açıklamalarla birlikte gündeme bomba gibi düştü. Darbe girişimi sonrası partinin kapatılması için hazırlıkların başlatılması gerektiğini söyledi.

DÜNYA
15 Aralık 2022 - 15:10
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Almanya’da AFD'nin kapatılması konusu gündeme alındı

Ana muhalefet partisi konumundaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Friedrich Merz in ise AfD'nin yasaklanmasının yararsız olacağı kanaatinde olduğunu açıkladı. Kısa bir süre önce Almanya darbe girişimi olayıyla sarsılmıştı. Almanya’da aşırı sağ yanlılarının ve Afd partisi destekçilerinin katılımıyla gerçekleşen girişim Alman güvenlik güçleri tarafından bastırılmış olayları organize eden grupların üyeleri tutuklanmıştı. Bunun üzerine hükümet yeni önlemler almak adına Afd isimli siyasi partiyi bu vasıtayla kapatma niyetinde oldukları öğrenildi. Muhalefetin bu kapatmanın bir yararı olmadığı konusunda hükümete itirazları olsa da hükümet yetkililerinin kararlı olarak bunun üzerine gidecekleri anlaşılıyor. Böylelikle darbe planladıkları iddia edilen İmparatorluk Vatandaşları adlı örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamının daha da genişleyeceği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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