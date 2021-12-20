Almanya’da aşı skandalı! Çocuklara yanlış aşı yapıldı..

Koronavirüs aşı çalışmalarında tüm hızıyla devam eden Almanya'dan skandal boyutta bir aşı uygulama olayı yalandı. Ülkenin kuzey bölgesindeki Ren Vestfalya Olpe kentinde bulunan bir aşı merkezinde çok sayıda çocuğa yanlış aşı yapıldı.
Aşı merkezinin, Almanya'nın aşı komisyonu STIKO'nun 5-11 yaş arasına onay verdiği BioNTech-Pfizer aşısı yerine 30 yaş altı için tavsiye edilmeyen Moderna aşısını uyguladığı ortaya çıktı. Olpe bölge yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise çok sayıda çocuğa aşıların yanlışlıkla yapıldığı ve durumun fark edilmesinin hemen ardından tüm velilere bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.
Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuru yapıldığının belirtildiği açıklamada, yanlışlıkla Moderna aşısı yapılan çocuklarda aşı merkezinden ayrılana kadar herhangi bir yan etki görülmediği de kaydedildi. Velilerin talebi ile aşı merkez hakkında polise şikayette bulunulduğu belirtilirken tam olarak kaç çocuğa aşı uygulandığı ve olayın aydınlatılması için de gerekli çalışmaların başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Aşı merkezinin, Almanya'nın aşı komisyonu STIKO'nun 5-11 yaş arasına onay verdiği BioNTech-Pfizer aşısı yerine 30 yaş altı için tavsiye edilmeyen Moderna aşısını uyguladığı ortaya çıktı. Olpe bölge yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise çok sayıda çocuğa aşıların yanlışlıkla yapıldığı ve durumun fark edilmesinin hemen ardından tüm velilere bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.
Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuru yapıldığının belirtildiği açıklamada, yanlışlıkla Moderna aşısı yapılan çocuklarda aşı merkezinden ayrılana kadar herhangi bir yan etki görülmediği de kaydedildi. Velilerin talebi ile aşı merkez hakkında polise şikayette bulunulduğu belirtilirken tam olarak kaç çocuğa aşı uygulandığı ve olayın aydınlatılması için de gerekli çalışmaların başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.