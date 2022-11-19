GÜNDEM
19 Kasım 2022 - 23:29

Almanya'da çalışma hayali kuranlara müjde: 13 euro maaşla 16 farklı branşta binlerce personel alımı yapılacak!

Almanya, 61 yıl sonra ilk kez Türkiye'den işçi almaya yeniden başladı. Genç nüfusta meydana gelen azalmadan dolayı sürekli göçmen işçi alan ülkelerden biri olan Almanya, 16 farklı sektörde personel alımı yapacağını açıkladı. İşte, iş tanımları ve başvuru koşulları hakkında detaylar..

GÜNDEM
19 Kasım 2022 - 23:29
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Almanya'da çalışma hayali kuranlara müjde: 13 euro maaşla 16 farklı branşta binlerce personel alımı yapılacak!


Almanya'da vatandaşların Avrupa'da çalışma hayalleri gerçek oluyor. 61 yıl sonra kapılarını ilk kez Türk işçiye açan Almanya, 16 farklı sektörde binlerce işçi istihdam edeceğini açıkladı.

25-45 yaş arası, adli sicil kaydı olmayan, eğitimi, iş tecrübesi olmayan ve engeli olmayan vatandaşlar başvuru yapabilir. İşten Almaya personel alımı ilanlarında açık pozisyonlar ve başvuru koşulları..

ALMANYA'DA EN ÇOK ALIM YAPILACAK MESLEKLER

Almanya'da çalışma hayali kuranlara müjde



Almanya, personel alım ilanlarında genellikle Aşçı, Hemşire, Hasta bakıcı, Ağır Sanayi ve Metal İşçileri, Konaklama, Eğitim, Sağlık, Çocuk Bakımı, Bilişim Teknisyenlerinin yanı sıra Nitelikli İşçiler, İnşaat İşçileri, Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri ve Teknoloji ve Makine İşçileri alımı gerçekleştirecek.

 Oldukça hareketli işgücüne sahip olan Almanya'nın yukarıdaki alanlarda vasıflı işçilere ihtiyacı olduğu iyi biliniyor. Bu alanlara 18-45 yaş arası kişiler başvuru yapabilmekte olup, en az 2.000 euro (yaklaşık 40 bin 194 TL) ve en fazla 37.000 euro (yaklaşık 708 bin 108 TL) maaş almaktadırlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Almanya'ya işçi olarak başvurmak isteyen adayların başvuru sırasında yanlarında kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi, adli sicil kayıt belgesi, mezuniyet belgesi, sağlık belgesini getirmek zorundalar. Mesleki yeterlilik belgesi ile birlikte Almanca tercüme yapılmış özgeçmiş ile birlikte başvuru yapacak olan adaylar aynı zamanda iş deneyimlerini de gösteren belge ve 6 adet biyometrik fotoğraflarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor .

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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