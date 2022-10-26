DÜNYA
26 Ekim 2022 - 17:15

Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!

Almanya'da eğlence amacıyla esrar kullanımını yasallaştırmaya yönelik bazı adımlar attı. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach bugün kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

DÜNYA
26 Ekim 2022 - 17:15
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Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!


Almanya, satış, üretim ve eğlence amaçlı küçük miktarlarda esrar bulundurmayı yasallaştırmak için harekete geçiyor. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yasanın bugün Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını ve ülkede 30 gram veya 1 ons'a kadar esrar bulundurmayı ve satın almayı yasal hale getirildiğini duyurdu. Bu kapsamda evde iki kenevir bitkisinin yetiştirilmesi yasal hale gelecek.

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Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yönetmelik çerçevesinde esrar temel çerçeveye göre esrarın yanı sıra aktif madde tetrahidrokanabinol (THC), bundan sonraki süreçte narkotik kategorisi içine alınmayacak. Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte esrar satışlarınınn özle mağazalarda ve kahve dükkanlarında satılmasına izin verilecek.



Almanya'da kabul edilen planlara göre, yasal olarak satılan esrarda bulunan psikoaktif madde olan THC'ye yüzde 15'lik bir sınır getirilmesi düşünülüyor. Bu nedenle, 18 ile 21 yaş arasındaki genç yetişkinlere yönelik esrar, yüzde 10'dan fazla THC içermeyecek şekilde düzenlenmiştir.

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Hükümet, öncelikle planın Avrupa Birliği yasalarına uygun olmasını sağlamak istediğini söyledi. Lauterbach, Brüksel'in kabul etmesi halinde planın hemen uygulanacağını dile getirdi. Almanya'da satılan esrarın uluslararası hukuka aykırı olmaması için yurt içinde üretildiği varsayıldı.

 eşiller Partisi'nin sağlık komitesi başkan yardımcısı Kirsten Kuppert-Gonser, esrar talebi karşılanmazsa insanların karaborsaya yöneleceği konusunda da uyardı.

Hükümetin esrarın tıbbi kullanımını daha da genişletmeye yönelik bu yeni hamlesi, Merkel'in Hıristiyan Demokratları tarafından uzun süredir eleştiriliyor.

Yeni uygulamanın gençlerin daha yaşlı tanıdıklar aracılığıyla esrara erişmesinin önünü açabileceğine dair endişeler dile getirildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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