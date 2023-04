Almanya'da kalifiyeli işçi sıkıntısı rekora koşuyor: 630 bin kadro açığı var!

ORTALAMANIN ÜZERİNDE VASIFLI İŞÇİ SIKINTISI VAR

Almanya'da yapılan bir anket, Ukrayna'nın ekonomi üzerindeki savaşının gerilimlerine ve aynı zamanda yüksek enflasyona rağmen, ülkedeki beceri eksikliğinin 2022'de rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Güvenlik Uzmanlığı Kalifiye Personel Merkezi tarafından Pazar günü yayınlanan bir araştırmaya göre, Almanya geçen yıl 630.000'den fazla boş kadroyu dolduramadı. Gösterilen neden, ülke çapında nitelikli işsiz insan eksikliğiydi. Nitelikli personel tarafından gözlemlerin başladığı 2010 yılından bu günee n yüksek değer olarak ortaya çıktı.Anket, sağlık, sosyal konular, eğitim ve öğretim, inşaat, bina etüdü ve yapı mühendisliğini ülkedeki en büyük vasıflı işçi açığı olan alanlar olarak belirledi. Bir anket, bu sektörlerdeki on işten altısının boş olduğunu ortaya çıkardı. Anket, doğa bilimleri, coğrafya ve bilgisayar bilimi alanlarında ortalamanın üzerinde bir vasıflı işçi sıkıntısı buldu. Ticari hizmetler, ticaret, satış, pazarlama, oteller ve turizm sektörlerindeki personel açığı geçtiğimiz yıl verilerine oranla üç kat arttı. Bu alanlarda on pozisyondan üçü boş kaldı. Bulgular, korona sonrası toparlanma nedeniyle bu sektörlerde vasıflı işçi sıkıntısına işaret ediyor. Araştırmalar, işverenin uygunluk gereksinimleri ne kadar yüksekse, boş pozisyon olan bir sektörde işe almanın o kadar zor olduğunu göstermiştir. Üniversite mezunları özellikle bilgisayar bilimi, elektrik mühendisliği, inşaat planlama ve teftiş alanlarında popülerdir ve her 10 işten 9'unda vasıflı işçi bulunamaz hale geldi.