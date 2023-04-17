Almanya'da yapılan bir anket, Ukrayna'nın ekonomi üzerindeki savaşının gerilimlerine ve aynı zamanda yüksek enflasyona rağmen, ülkedeki beceri eksikliğinin 2022'de rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Güvenlik Uzmanlığı Kalifiye Personel Merkezi tarafından Pazar günü yayınlanan bir araştırmaya göre, Almanya geçen yıl 630.000'den fazla boş kadroyu dolduramadı. Gösterilen neden, ülke çapında nitelikli işsiz insan eksikliğiydi. Nitelikli personel tarafından gözlemlerin başladığı 2010 yılından bu günee n yüksek değer olarak ortaya çıktı.
DÜNYA
17 Nisan 2023 - 21:35
Almanya'da kalifiyeli işçi sıkıntısı rekora koşuyor: 630 bin kadro açığı var!
2022 yılında Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da vasıflı işçi açığı rekor düzeye ulaştı. Ulusal olarak yürütülen bir araştırma, kalan 630.000 boş pozisyon buldu.
DÜNYA
17 Nisan 2023 - 21:35