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06 Eylül 2022 - 11:25

Almanya'dan Eyüpspor'a transfer oldu

FF 1. Lig ekibi Eyüpspor, St Pauli II'den Berkay Doğan'ı transfer etti.

SPOR
06 Eylül 2022 - 11:25
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Almanya'dan Eyüpspor’a transfer oldu


Almanya 4. Lig ekibi St Pauli II'den Eyüpspor'a transfer olan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Berkay Doğan hakkında açıklamalarda bulunan Menajer Tevfik Şafak, genç oyuncunun önemli bir potansiyel vadettiğini belirtti. Berkay Doğan'ın Eyüpspor'a transferini değerlendiren Şafak, “Berkay, genç ve oldukça potansiyel vadeden bir oyuncu. Almanya 4. Lig'de gösterdiği performansla neler başarabileceğini açıkça öne sürdü. Oldukça hızlı ve çabuk reaksiyon verebiliyor. Bu özelikleriyle modern futbola oldukça uygun. Kısa süre içerisinde basamak atlayarak Türkiye'den Avrupa'ya tekrar dönüş yapacağını düşünüyorum” diyerek konuşmasını belirtti.

“St Pauili II'de gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı”
Berkay Doğan'ın Eyüpspor'a transfer olmadan önceki performansını da değerlendiren Şafak, “Berkay, St Pauli II'de gösterdiği performansla kendine mest etti. Regionalliga Nord'da ortaya koyduğu oyun sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da dikkat çekti. Geçen sezon St Pauli II'ye transfer olmuştu. Kısa süre içerisinde adaptasyon sürecini geçirerek hızlıca takıma uyum sağladı. Daha ilk sezonunda 16 müsabakada görev almayı başardı. Genç oyunculara önem veriyorlar ve gelişimleri için olabildiğince süre tanıyorlar. Berkay burada bir hayli önemli bir deneyim kazandı. Bu sene onu Eyüpspor forması altında Türkiye'de izleyeceğiz. Türk futbolseverler de Berkay'ın nasıl bir gelecek vadettiğini açıkça gözlemleme fırsatı yakalayacak” dedi.



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