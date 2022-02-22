Almanya’dan gelen yaptırım kararına Rusya'dan doğalgazlı tehdit!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna’da Rus ayrılıkçılarının yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk'ın sözde bağımsızlıklarını tanıdığı kararı sonrasında bu karar NATO, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden de peş peşe sert tepkiler geldi.
ALMANYA'DAN KUZEY AKIM 2 PROJESİNİ DURURMA KARARI
almanya Başbakanı Olaf Scholz, Tusya'nın bu kararına karşılık olarak bir yaptırım kararı aldıklarını duyurdu ve Rusya ile Almanya arasında önemli bir bağ olacak olan Kuzey Akım 2'nin onay sürecini durduklarını bildirdi.
Almanya'nın bu yaptırımı ile ilgili bir açıklama yapan Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ise Kuzey Akım 2'nin durdurulmasıyla Avrupalıların doğal gazın 1000 metre küpüne 2 bin Euro ödeyeceklerin. açıkladı.
ALMANYA'DAN KUZEY AKIM 2 PROJESİNİ DURURMA KARARI
almanya Başbakanı Olaf Scholz, Tusya'nın bu kararına karşılık olarak bir yaptırım kararı aldıklarını duyurdu ve Rusya ile Almanya arasında önemli bir bağ olacak olan Kuzey Akım 2'nin onay sürecini durduklarını bildirdi.
Almanya'nın bu yaptırımı ile ilgili bir açıklama yapan Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ise Kuzey Akım 2'nin durdurulmasıyla Avrupalıların doğal gazın 1000 metre küpüne 2 bin Euro ödeyeceklerin. açıkladı.