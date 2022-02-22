DÜNYA
22 Şubat 2022 - 21:20

Almanya'dan gelen yaptırım kararına Rusya'dan doğalgazlı tehdit!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizde yeni gelişmeler yalanmaya devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya’nın Donetsk ve Luhansk hakkında aldığı karara karşılık yaptırım amacıyla Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurduklarını açıkladı. Almanya’da gelen bu yaptırım kararına karşılık olarak ise Rusya’dan yanıt gecikmedi.

DÜNYA
22 Şubat 2022 - 21:20
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Almanya’dan gelen yaptırım kararına Rusya'dan doğalgazlı tehdit!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna’da Rus ayrılıkçılarının yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk'ın sözde bağımsızlıklarını tanıdığı kararı sonrasında bu karar NATO, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden de peş peşe sert tepkiler geldi.








ALMANYA'DAN KUZEY AKIM 2 PROJESİNİ DURURMA KARARI

almanya Başbakanı Olaf Scholz, Tusya'nın bu kararına karşılık olarak bir yaptırım kararı aldıklarını duyurdu ve Rusya ile Almanya arasında önemli bir bağ olacak olan Kuzey Akım 2'nin onay sürecini durduklarını bildirdi.



Almanya'nın bu yaptırımı ile ilgili bir açıklama yapan Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ise Kuzey Akım 2'nin durdurulmasıyla Avrupalıların doğal gazın 1000 metre küpüne 2 bin Euro ödeyeceklerin. açıkladı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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