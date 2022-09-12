Almanya'dan işçi alım haberi geldi! Yüksek maaşla Almanya’da çalışmak isteyenlere iş fırsatı! Sadece üç şart aranıyor













Başvuru Şartları

Yeni Uygulama Sorunları Çözüme Kavuşturacak Mı?

Almanya'da sendikalar ve işveren dernekleri uzun süredir işgücü kıtlığından şikayet ediyor ve Çalışma Bakanlığı işgücü kıtlığının ekonomik büyümeyi engellediğini söylüyor.Almanya, Türkçeye "fırsat kartı" olarak çevrilebilecek "Chancenkarte" kartı ile AB dışından kalifiye işçilerin Almanya'da çalışmasını sağlayacak bir uygulama hazırlıyor.Almanya'dan gelen bu talep, ABD’deki "Yeşil Kart"a benziyor. Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Almanya'nın bu hafta için planladığı "fırsat kartı"na ilişkin planlarını açıkladı.Kayıt kartı sayesinde vasıflı yabancı işçiler belirli bir iş teklifi olmadan Almanya'da çalışabilecekler. Adaylar sınıflandırma sistemine tabi olacak ve aşağıdaki dört koşuldan en az üçünü karşılaması gerekiyor: Üniversite diploması ya da mesleki beceri En az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması Almanca bilgisine veya Almanya'da önceki deneyime sahip olması 35 yaşın altında olmasıBazı uzmanlara göre Heil'in yayınladığı ve büyük ilgiyle karşılanan "fırsat kartı" sorunu çözmeyecektir. Bonn merkezli Çalışma Ekonomisi Enstitüsü'nün araştırma direktörü Holger Bonin, “Yeni sistem, gereksiz biçimde yüksek engeller oluşturarak sistemi daha da karmaşık hale getiriyor” ifadelerini kullandı. Bonin'e göre, Bakan Heil'in puan sistemi daha fazla engel getirecekti. Diğer bir sorun da Alman işverenlerin dereceler, sertifikalar ve diğer belgeler konusunda çok seçici olmalarıdır. Diğer birçok ülkede kabul edilen bazı belgeler Almanya'da tanınmamaktadır veya tanınma başvurularının tamamlanması aylar almaktadır. Bonin, “Bu sorunların bir fırsat kartının yürürlüğe sokulmasıyla çözülmesi imkansız” diyor. Almanya'nın sorunlarından bir diğeri de işverenlerin karşılaştığı sistemsel sorunlardır. Örneğin, Alman federal sistemi kapsamında bir çalışanın niteliklerinin ve belgelerinin geçerliliğine yerel makamlar karar verir. Bu nedenle, bir eyalette tanınan bir derece başka bir eyalette tanınmayabilir. Dijitalleştirme ile ilgili sorunları olan Almanya'nın belge yönetim ajansının bir parçası olarak, başvuru sahipleri genellikle diplomalarının çevirilerini noter huzurunda tasdiklemek zorunda oluyor.