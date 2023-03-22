Almanya'dan Türkiye'ye gelmişti! Mesut Özil'den flaş karar: Nedenini açıkladı...

MESUT ÖZİL'DEN ÜZEN AÇIKLAMA!













DÜNYA TAKIMLARININ LİSTESİNDEYDİ

MESUT ÖZİL KİM ?

Türk futbolunun sevilen isimlerinden Mesut Özil 35 yaşında futbol hayatını bıraktığını belirtti. Bu karar bir çok hayranını da üzdü. Son olarak Başakşehir formasını terleten Mesut Özil 35 yaşında sahalara veda etti.Sevilen oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla futbol hayatına veda etti. İşte Mesut Özil’in o paylaşımı : "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim'’Mesut Özil kariyeri başarılarla dolu Real Madrid ve Arsenal gibi dünyaca ünlü takımlarda top koşturdu. Özil Real Madrid ile 2011/2012 yılında La Liga şampiyonluğu yaşarken; Arsenal formasıyla da dört kez FA Cup sevinci yaşadı. Mesut Özil kariyerinde pik yaptığı dönem 2014 yılıydı. 2014 te dünya kupasında Almanya da zaferi yaşayan futbolcu adını altın harflerle yazdırdı. Kariyeri boyunca 645 maça çıkan Özil 114 gol sevinci yaşattı. 222 golün de pasını verdi.15 Ekim 1988 yılında Gelsenkirchen'de doğan Özil Almanyanın alt yapısında futbola girdi. Gösterdiği performansla hemen fark edilen Özil 2006 yılında Schalke'ye, 2008 yılında ise 5 milyon Euro'ya Werder Bremen'e transfer oldu. Bundesliga'ya damgasını vuran başarılı oyuncu çok geçmeden en tanınan futbolcular arasına girdi. Daha sonra 18 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid formasıyla tam üç sezon geçiren Mesut Özil 159 maçta 27 gol ve 81 asist yaptı. 2013 te Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 47 milyon Euro'ya karşılığında İngiliz devine transfer oldu. 25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, 11 Temmuz 2022 tarihinde Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.