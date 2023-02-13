Almanya depremzedeler için vize işlemlerini kolaylaştırıyor

Türkiye'deki korkunç depremin ardında mağdur olan vatandaşlar, Almanya'daki yakınlarını veya ailelerinin yanına 90 günlük basit bir vize ile giriş yapabilecekler. Almanya'dan ayrılan ve depreme karışan veya deprem bölgesinde yakınları bulunan Alman vatandaşlığına ve oturma iznine sahip Türkler hakkında Federal Dışişleri Bakanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinde kolay vize alımlarına ilişkin bazı bilgiler yer aldı. Almanya'da yakınları olan depremzedelerin Almanya'yı ziyaret edebilmelerine yönelik “kural olarak” geçerli vize sahibi olmaları gerektiğinin belirtildiği açıklamada, "Ancak vize işlemleri kapsamında sahada zor insani durumu dikkate alınacaktır" denildi.
Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı görevini sürdüren Annalena Baerbock, depremzedeler için vize işlemlerinin büyük ölçüde basitleştirileceğini duyurdu. Dolayısıyla Türkiye'de depremden etkilenen kişilere bürokratik işlemlerin yer almadığı vize prosedürü ile geçici durum şeklinde Almanya'da bulunan yakınlarının yanlarında kalma imkanı tanınacak. Bakanlık tarafından Berlin'de yapılan açıklamada; bakanlıklar arası koordinasyon ve vize işlemlerinin mümkün olduğunca bürokratik olmayan bir şekilde organize edilmesi için özel bir ekip oluşturulacağı belirtildi.
VİZE KABUL MERKEZİNİN KAPASİTESİ GÜNCELENDİ
Dışişleri Bakanı Annalena Beerbock konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Deprem sonrası hayatını kaybeden binlerce insanın acı ve dehşeti içinde, ülkemizin dört bir yanında yüzbinlerce insanın yalnızca acıyı paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda yardım için kollarını uzatması ve yardım araması için bir umut ışığı olduğunu gösteriyor. Türkiye'de birçok insan onları yanlarında götürmek istiyor ve kefil olabilecek akrabaları bulunuyor. Federal hükümet, Almanya'daki ailelerin yaşayacak evleri yoksa veya tıbbi bakıma ihtiyaçları varsa depremden etkilenen sevdiklerini geçici olarak getirmelerine yardımcı olmak istiyor. Diplomasi, Federal İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde başlayacağız bu hafta sonu çalışarak amacımız bu durumlar için vize sürecini mümkün olduğunca basit hale getirmektir. Yurtdışındaki misyonlarımızda personel sayımızı artırdık ve Türkiye'deki vize başvuru merkezlerinin kapasitesini tekrar düzenledik."
KESİN ŞARTLAR GEREKLİDİR
Deprem felaketi nedeniyle Almanya'da 90 güne kadar aile fertlerinin yanında kalmak isteyenlerin belirli şartları sağlaması gerekiyor. Öncelikle depremden etkilenen yani evsiz veya tıbbi yardıma ihtiyacı olan bireyler bu uygulamadan faydalanacaktır. Ayrıca, Almanya'da süresiz olarak ikamet eden veya Alman vatandaşı olan birinci veya ikinci derece aile bireylerinin yanında kalabilirler. Ev sahibi aile üyesiyse bir taahhüt beyanı sunmalıdır. Prosedür geçerli vize yasasına tabi olduğundan geçerli bir pasaport beyanı da gerekli olacaktır.
VİZE PROSEDÜRÜ BASİTLEŞTİRİLMİŞTİR
Geçtiğimiz günlerde Almanya, depremzedelerin Almanya'da 90 gün boyunca sevdikleriyle birlikte kalmalarını sağlayacak vize çıkaracağını duyurmuştu. Vize başvuru süreci içerisinde istenen bazı belgeler de eleştirilmişti. Evleri, bankaları yıkılanlardan banka teminatının yanı sıra sigorta gösteren bazı belgeler de isteniyordu. Ayrıca son zamanlarda vize alma işlemlerinin zorlaştırıldığına dair bazı haberler
de ortaya çıktı. Bavyera Milletvekili Cemal Bozoğlu depremin ardından Almanya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'na yazarak vize prosedürünün basitleştirilmesini istedi. Bozoğlu'nun açıklamasının ardından yapılan görüşmelerde depremzedelere vize kolaylığının sağlanması gerektiğini belirtildi.