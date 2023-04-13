Almanya Hükümeti'nden AKP alarmı: Kurallar yeniden hatırlatılsın!







'ERDOĞAN TARAFTARLARI SEÇİM KAMPANYASINI BAŞLATACAK'







'TÜRKİYE'YE DE AÇIK OLARAK HATIRLATILSIN'

Almanya'da 14 Mayıs seçimlerinden hemen önce "nefret söylemi kampanyasına el atılması" çağrısı yapıldı. Adalet Bakanı olarak görev yapan Marco Buschmann, hazırladığı resmi mektubu İçişleri Bakanı Nancy Fazer ve Dışişleri Bakanı Analena Beerbock'a gönderdi ve mektubunda nefret söylemiyle mücadele edilmesi gerektiğini yazdı.Rheinische Post'ta yer alan mektupta Buschmann şunları yazdı: "Seçim açısından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekçileri önümüzdeki haftalarda Almanya'da daha güçlü bir kampanya yürüteceklerdir. Kampanya faaliyetleri bağlamında, bilgi yayılımını dikkate almalıyız Düşmanca mesajlar insan onurunu zedeliyor"Buschmann mektubunda şunları söyledi: “Olaylar, bazı Türk yetkililerin adaylık kampanyaları sırasında siyasi muhaliflere karşı bilerek aşağılayıcı bir dil kullanacaklarını göstermekte. Bu kabul edilemez. Ayrıca bu düşünce özgürlüğünün sınırlarını açıkça ihlal etmektedir." Buschmann'ın hem içişlerine hem de dışişlerine yazdığı mektupta, meclis yasası kapsamında yabancı yetkililerin faaliyetlerine izin verilmesi gerektiğinin dikkatli olarak uygulanması, aynı zamanda da kuralların Türkiye'ye -gerekirse yine- açık hatırlatmalarla hatırlatılması gerektiğini vurguladı.