Almanya işçi alım şartları nelerdir? Almanya en az 45 bin TL maaş alacak binlerce personel arıyor!

Almanya'da havaalanlarında yaşanan personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den işçi alımı olacağı duyuruldu. İnsanlar konunun detaylarını ve şartlarını merakla araştırıyor. Peki Almanya'da işçi olma şartları nelerdir? Almanya kaç personel alacak? Almanya havaalanı personel alımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
En az 45 bin TL maaş ile personel alımı yapılacakAlmanya'da havaalanlarında yaşanan personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den 2000 personel alımı ile ilgili talep geldi. Almanya Türk işçi konusuna insanlar yoğun ilgi gösterirken merakla konu araştırılmaya başlandı. Alınacak personellere aylık en az 45 bin TL maaş verilecek.
Almanya işçi alım süreci
Almanya talep ettiği personellerin en az 20 en fazla 40 yaşında olmasını istedi. Her sektörde 2 milyon uzman ve işçi açığı olduğu bilinen Almanya'nın acil olarak havaalanlarına personel gerektiği biliniyor. Bu sebeple Almanya'ya giden Türk personellerin ihtiyaçları da yine ülke tarafından karşılanıyor olacak. Canlı yayında KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayça Mezde konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı; "Dışarıdan bu tarz talepler geleceğini anlıyorduk. Havacılık deneyimi olan ve havacılık mezunu olan insanlar bu alımlarda öncelik görecek. 20 ve 40 yaş arasındaki insanlar başvuru yapabilecek. A2 seviyesinde Almanca bilinmesi bekleniyor ancak hızlandırılmış dil kursu da giden personellere verilecek. Aynı zamanda alınacak personellerin güvenlik kontrolleri yapılacak ve pasaport işlemlerinin tam olması beklenecek. İş veren yine personele kalacak yeri de sağlayacak. Buradaki en büyük avantaj Türkiye'nin bu konuları iyi yöneten bir kadroya sahip olması ve genç nüfusun fazla olması. Üniversitemizin personel gönderimleri de devam ediyor. Almanya peyderpey alım yapacak. Benim tavsiyem gitmek isteyen vatandaşların hızlı bir şekilde Almanca öğrenmeleri olur."