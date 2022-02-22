Almanya, Rusya'ya karşı yaptırım kararında Kuzey Akım 2 projesini durdurdu!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Donbas'ta bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlıklarını tanımayla ilgili kararnameyi imzalamasının hemen ardından ilk somut yaptırımla ilgili alınan bir kararı açıkladı. Scholz, Berlin Rus doğalgazını Rusya'dan Almanya’ya taşıyacak olan kuzey akım 2 projesiyle ilgili onay sürecini durdurduklarını açıkladı.
Söz konusu yaptırım kararına ilişkin bir açıklama yapan almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'da iki bölgenin ayrılmaları kararını kabul etmediklerini ve Rusya'nın bu yönde gerçekleştirdiği hamle sonrasında Kuzey Akım 2 projesinde de onay verilemez olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.
Almanya'nın doğalgaz ithalatını çeşitlendirme aşamasında olduğunu belirten Başbakan Scholz, ayrıca Almanya'daki diplomasiyi canlı tutabilmek içinde Rusya, Ukrayna ve Fransa ile 4'lü Normandiya formatında gerçekleştirilen müzakerelere devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.
Söz konusu yaptırım kararına ilişkin bir açıklama yapan almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'da iki bölgenin ayrılmaları kararını kabul etmediklerini ve Rusya'nın bu yönde gerçekleştirdiği hamle sonrasında Kuzey Akım 2 projesinde de onay verilemez olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.
Almanya'nın doğalgaz ithalatını çeşitlendirme aşamasında olduğunu belirten Başbakan Scholz, ayrıca Almanya'daki diplomasiyi canlı tutabilmek içinde Rusya, Ukrayna ve Fransa ile 4'lü Normandiya formatında gerçekleştirilen müzakerelere devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.