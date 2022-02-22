DÜNYA
22 Şubat 2022 - 16:29

Almanya, Rusya'ya karşı yaptırım kararında Kuzey Akım 2 projesini durdurdu!

Rusya'nın Donbass'ta bulunan iki bölgenin bağımsızlığını tanıma kararını açıklaması sonrasında Almanya, bu kararı kınayarak Rusya ile aralarında önemli bir bağ olan Kuzey Akım 2 projesine onay vermeyeceklerini duyurdu.

DÜNYA
22 Şubat 2022 - 16:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Almanya, Rusya'ya karşı yaptırım kararında Kuzey Akım 2 projesini durdurdu!
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Donbas'ta bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlıklarını tanımayla ilgili kararnameyi imzalamasının hemen ardından ilk somut yaptırımla ilgili alınan bir kararı açıkladı. Scholz, Berlin Rus doğalgazını Rusya'dan Almanya’ya taşıyacak olan kuzey akım 2 projesiyle ilgili onay sürecini durdurduklarını açıkladı.








Söz konusu yaptırım kararına ilişkin bir açıklama yapan almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'da iki bölgenin ayrılmaları kararını kabul etmediklerini ve Rusya'nın bu yönde gerçekleştirdiği hamle sonrasında Kuzey Akım 2 projesinde de onay verilemez olduğunu değerlendirdiklerini söyledi. 



Almanya'nın doğalgaz ithalatını çeşitlendirme aşamasında olduğunu belirten Başbakan Scholz, ayrıca Almanya'daki diplomasiyi canlı tutabilmek içinde Rusya, Ukrayna ve Fransa ile 4'lü Normandiya formatında gerçekleştirilen müzakerelere devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Joe Biden ABD, Donetsk ve Luhansk arasındaki ticarete yasak getirdi!
Joe Biden ABD, Donetsk ve Luhansk arasındaki ticarete yasak getirdi!
399 yaşındaki Ölümsüz Türk'ün videosu sosyal medyada gündem oldu!
399 yaşındaki Ölümsüz Türk'ün videosu sosyal medyada gündem oldu!
Son Haberler
Atatürk'ün yarım kalan aşkı Dimitrina, film olarak geliyor!
Atatürk'ün yarım kalan aşkı Dimitrina, film olarak geliyor!
Joe Biden ABD, Donetsk ve Luhansk arasındaki ticarete yasak getirdi!
Joe Biden ABD, Donetsk ve Luhansk arasındaki ticarete yasak getirdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Elektrikte yeni tarifeye 1 Mart'ta geçiliyor..
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Elektrikte yeni tarifeye 1 Mart'ta geçiliyor..
Bitcoin'de sert düşüş! Putin'in Ukrayna'ya girin emri kripto paraları da vurdu..
Bitcoin'de sert düşüş! Putin'in Ukrayna'ya girin emri kripto paraları...
Mersin'de işçileri taşıyan servisi şarampole devrildi: 40 işçi yaralı!
Mersin'de işçileri taşıyan servisi şarampole devrildi: 40 işçi...
Anneden müthiş plan! 14 yaşındaki kızını taciz eden sapığı iz sürerek yakalattı!
Anneden müthiş plan! 14 yaşındaki kızını taciz eden sapığı iz...
Kahvesini sade tercih edenler psikopatik eğilim gösteriyor!
Kahvesini sade tercih edenler psikopatik eğilim gösteriyor!
Birleşmiş Milletler'den Tokat halkını şoke eden rapor!
Birleşmiş Milletler'den Tokat halkını şoke eden rapor!
399 yaşındaki Ölümsüz Türk'ün videosu sosyal medyada gündem oldu!
399 yaşındaki Ölümsüz Türk'ün videosu sosyal medyada gündem oldu!
Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü NETGSM geliyor!
Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü NETGSM geliyor!