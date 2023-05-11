Almanya, sığınmacı ve mültecilere 1 milyar euro ek kaynak ayırıyor!







ESKİ SİSTEME DÖNÜŞ İZNİ VERİLMEMESİ PLANLANIYOR











Almanya'da federal hükümet ile eyalet hükümetleri arasında sığınmacılar ile birlikte mültecilerin masraflarının karşılanabilmesi adına kısmi bir anlaşmaya varıldı. Bir saat süren toplantı sonrasında konuşan Başbakan Olaf Scholz, zirvenin sonucunu kamuoyuna açıkladı. Scholz, federal hükümetin bu yıl federal eyaletlere 1 milyar avro daha sağlamayı kabul ettiğini söyledi.Uzun vadeli bir finansman planının Kasım ayına kadar açıklanması bekleniyor. Taraflar ayrıca sığınma ve sınır dışı etme prosedürlerini hızlandırma konusunda da anlaştılar.Bağış toplama, Almanya'daki mülteci zirvesinin en önemli konusuydu. Devletler, kabul ettiği mülteci sayısına otomatik olarak uyum sağlayan dinamik, "nefes alan" bir mali sistem istiyor ve federal hükümet 2021'e kadar geçerli olan söz konusu sisteme geri dönmeyi istemiyorlar. Zirvede sorun çözülmemesine rağmen merkezi ve yerel yönetimler arasında bu çalışma grubunun hazırlıklarına istinaden Haziran ayında yeniden toplanacak olan bir çalışma grubu oluşturuldu. Konuyla ilgili nihai kararın Kasım ayında verilmesi bekleniyor.