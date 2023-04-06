Almanya Türk işçilere kapıları açtı! Puan şartını taşıyanlar Euro ile maaş alacak: Başvuru şartları duyuruldu







FIRSAT KARTINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?





PUAN KRİTERLERİ AÇIKLANDI







FIRSAT KARTI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Almanya'nın 2023 yılında işçi alımı yapacağı haberi gündeme geldi ve başvuru detayları hakkında bilgiler de paylaşıldı. İlgilenenlerin öncelikle fırsat kartı başvurusu yapmaları gerekiyor. Fırsat kartı başvurusu için öncelikle Almanya Federal İş Ajansı'nın internet sitesinden gerekli başvuru formunu indirmek gerekiyor. Form doldurulurken başvuru sahibinin kişisel bilgileri, mesleki tecrübeleri ve eğitim durumu gibi detaylar isteniyor.Almanya, 2023 yılı için işçi alımı başvuru detaylarını duyurdu. Fırsat Kartı almak isteyen adayların, belirli kriterleri karşılamaları gerekiyor. Nitelikli işçi olan ya da kriterlere göre en az altı puan alan kişiler başvuru yapabilirler. Başvuruda puanlama sistemi kullanılır ve yabancı mesleki nitelikler, Almanca dil becerileri, ilgili iş deneyimi, yaş ve Almanya’da yasal ikamet gibi koşullar dikkate alınır.Fırsat Kartı başvurularında değerlendirme için kullanılan kriterler şunlardır: Mesleki yeterlilik: 4 puan B2 seviyesinde Almanca bilgisi: 3 puan Yeterli seviyede Almanca bilgisi: 2 puan C1 seviyesinde İngilizce bilgisi: 1 puan Son 7 yıl içerisinde 3 yıl iş tecrübesi: 3 puan Son 5 yıl içerisinde 2 yıl iş tecrübesi: 2 puan 35 yaşından küçük olmak: 2 puan 36-40 yaş arasında olmak: 1 puan En az 6 ay Almanya'da ikamet etmiş olmak: 1 puan Evli olmak ve eşinin en az 6 puan almış olması: 1 puan Başvuru sahiplerinin bu kriterlerden en az altısını karşılaması gerekmektedir. Kriterler arasında mesleki yeterlilik en yüksek puanı alırken, Almanca bilgisi ve iş tecrübesi de önemli bir yer tutmaktadır. Başvuru sahipleri, başvurularını çevrimiçi olarak yapabilmekte ve başvuru formunu doldurarak puanlarını hesaplayabilmektedirler.Almanya 2023 işçi alımı başvurusu yapmak isteyenler, belirli şartları yerine getirmelidir. Fırsat Kartı, yabancıların Almanya'da iş aramalarına veya mesleki niteliklerini tanımalarına olanak sağlayan bir oturma izni olarak tanımlanır. Bu izinle, işçiler bir yıl boyunca Almanya'da kalabilir ve haftada en fazla 20 saat çalışabilirler. Ayrıca iş arama süreçlerini de yürütebilirler. Fırsat Kartı almak isteyenler için en önemli şart, kendi ülkelerinde bir eğitim veya mesleki eğitim kursunu tamamlamış olmaktır. Bu şartı yerine getiremeyenler, kendi ülkelerinde bir kursa kaydolarak eksikliklerini gidermeye çalışabilirler. Ayrıca yurtdışında tamamlanan öğrenim veya mesleki eğitimin Almanya'da tanınması da önemlidir. Bu konuda prosedürler bulunmaktadır ve belirli başvuru süreçleri ve koşulları gerekmektedir. Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili kurumlara başvurulabilir. Almanca bilmek de fırsat kartı almak isteyenler için önemli bir şarttır. Almanca seviyesini onaylatmak için bir Almanca kursuna katılmak veya uygulama aracılığıyla Almanca öğrenmek gerekmektedir. Almanca seviyesi ne kadar yüksekse, fırsat kartı almak için o kadar avantajlı olunur. Ancak bu şart, belirli istisnalara sahip olabilir. Başvuru yapmak için, belirli puanlama kriterlerine göre en az altı puan almak gerekmektedir. Puanlama, yabancı mesleki nitelikler, Almanca dil becerileri, ilgili iş deneyimi, yaş ve Almanya'da yasal ikamet gibi koşullar göz önünde bulundurularak yapılır. Başvuru süreci için belirli tarihler ve detaylar açıklanmıştır. Başvuru sürecine girenlerin şartları yerine getirmesi durumunda fırsat kartı sahibi olmaları mümkündür.